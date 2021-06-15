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【議息會議】一文睇清大行看法　景順料債息下半年急升

股市 17:22 2021/06/15

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聯儲局議息結果將於本港周四凌晨揭曉，景順首席全球市場策略師Kristina Hooper預計，聯儲局將開始討論縮減買債規模，在夏天後期在傑克遜霍爾會議（Jackson Hole）上宣布，並於秋季開始實行，但市場可能還未準備接受這個消息。她又預計，收益率會在今年下半年上升，並遠高於目前的水平。

上周通脹數據出爐後，10年期債息不升反跌，她認為，原因包括5月CPI數字未到更壞情況令市場放心，債券市場對於新冠疫情重燃的恐懼，市場終於相信聯儲局取態，及國外對美國國債的需求。但指議息會議後，長期收益率可能輕易推高，原因可能是修訂後的點陣圖顯示比預期會更早或更急進地加息，而聯儲局主席鮑威爾若提及聯儲局已開始縮減買債規模，又或暗示縮減可能在未來幾個月開始，亦可以輕鬆推高利率。

富達：通脹涉及範疇甚廣

聯儲局稱近期通脹上升為暫時性現象，富達國際宏觀及策略配置全球主管 Salman Ahmed指，不論是通脹漲幅超出預期多少，或是目前通脹升溫持續多久，都是有否必要維持高度寬鬆政策的關鍵議題。此外，目前大部分救濟福利的經濟價值尚未反映在總需求上，而進一步的財政刺激措施亦還在籌劃階段。

他指，經濟活動重啟帶動需求持續增加，供應出現限制成為物價上漲的重要原因。目前漲價的範疇甚廣，代表持續的價格壓力開始浮現，除了消費價格提高，在失業率居高不下的情況下，連薪酬亦持續上漲。

相關文章：【美國通脹】景順：通脹尚未成為長期憂慮　看好產生強勁現金流的三大板塊

【內地經濟】景順：出口放緩或對GDP增速帶來壓力　需要消費者不再「勒住錢包」

編輯：區嘉俊

美股 債券 國債 加息 美國 縮表 鮑威爾 議息 CPI 通脹

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