【議息會議】一文睇清大行看法　晉達資管：強勁經濟增長料會支持股市（不斷更新）

晉達資產管理投資組合經理Tim Schwarz表示，聯儲局將加息預期提前至 2023 年，反映經濟基礎更為穩固和通脹將會顯著上升。 值得留意的是，18 位官員中有 7 位預期在 2022 年加息，表明市場對未來幾個季度經濟全面復蘇的共識日漸加強，並對未來貨幣政策較之前有所收緊構成支持。

Tim Schwarz指，投資者將密切關注未來幾個月美聯儲對資產購買計劃立場的言論，因為資產購買計劃可能會在未來採取較緊縮貨幣政策時率先被縮減。 另一方面，投資者可視這份報告釋放鷹派信號，但市場在近幾個月來一直在消化通脹數據，在可見的一段時間內，強勁的經濟增長和寬鬆的貨幣環境應該會繼續支持信貸和股票市場。

保德信：料縮表第四季開始

保德信固定收益全球宏觀經濟研究團隊的G10經濟體首席經濟學家Ellen Gaske表示，預計聯儲局會提及縮減資產購買，否則可能被視為「脫節」，關於聯儲局的經濟預測摘要，關注的重點在局方會否對通脹和失業率預測作出任何調整。

考慮到聯儲局的政策和預測均依賴數據，該行預計，縮減過程可能在今年第四季開始，料聯儲局主席鮑威爾亦會强調這一點。

景順：料開始討論縮減買債規模

景順首席全球市場策略師Kristina Hooper預計，聯儲局將開始討論縮減買債規模，在夏天後期在傑克遜霍爾會議（Jackson Hole）上宣布，並於秋季開始實行，但市場可能還未準備接受這個消息。她又預計，收益率會在今年下半年上升，並遠高於目前的水平。

她指，議息會議後，長期收益率可能輕易推高，原因可能是修訂後的點陣圖顯示比預期會更早或更急進地加息，而聯儲局主席鮑威爾若提及聯儲局已開始縮減買債規模，又或暗示縮減可能在未來幾個月開始，亦可以輕鬆推高利率。

富達：通脹涉及範疇甚廣

聯儲局稱近期通脹上升為暫時性現象，富達國際宏觀及策略配置全球主管 Salman Ahmed指，不論是通脹漲幅超出預期多少，或是目前通脹升溫持續多久，都是有否必要維持高度寬鬆政策的關鍵議題。此外，目前大部分救濟福利的經濟價值尚未反映在總需求上，而進一步的財政刺激措施亦還在籌劃階段。

他指，經濟活動重啟帶動需求持續增加，供應出現限制成為物價上漲的重要原因。目前漲價的範疇甚廣，代表持續的價格壓力開始浮現，除了消費價格提高，在失業率居高不下的情況下，連薪酬亦持續上漲。

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編輯：區嘉俊