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【職場招聘】2月至4月失業率回落至6.4%惟仍高企　勞工處就業中心6月設招聘日

商業 17:23 2021/06/15

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求職者除了可以在線上找工作外，勞工處各區的就業中心於6月份期間設招聘日。（資料圖片）

據政府統計處的資料顯示，香港2月至4月的失業率回落至6.4%，惟仍然高企。求職者除了可以在線上找工作外，勞工處各區的就業中心於6月份期間，為從事食品製造和餐飲、物流和運輸，以及物業管理和保安等行業設置招聘日，以解決市場上的就業問題。

上水就業中心於6月17日下午2時30分至下午4時30分，設有食品製造和餐飲業的招聘日。公司包括「和美食彩」、上海姥姥、「永南食品」和美心食品廠。以和美食彩為例，聘請全職和兼職侍應、廚師和洗碗員等多個職位。薪酬按不同職位各異，而全職僱員的福利包括：每月設有勤工獎金1000元、生日假、每月膳食津貼1000元等。

【疫市營商】香港寛頻推兩項計劃助青少發揮創意　最高資助200萬

順豐速運（香港）於6月17日上午10時至下午4時，在西九龍就業中心設有招聘日。聘請如收派件員、倉員、司機收派員等多個職位。司機收派員須兩年經驗、中三程度的學歷，最高可獲27，00元月薪。負責的工作包括：（1）駕駛輕型貨車上門到客戶處理收送貨件；（2）檢查、申報包裹內容，以及快件包裝。

西九龍就業中心場內，同時有多間物流及運輸公司進行招聘。例如：DHL AVIATION （HONG KONG）、九龍巴士（一九三三）和龍運巴士，聘請多個職位。

【電子消費券】AlipayHK推出消費券早鳥獎賞　30元優惠吸引市民登記消費券（附登記攻略）

【消費優惠】電子消費券即將派發　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）

元朗就業中心於6月17日下午2時至下午5時，亦設有招聘日。場內公司包括「城市專業管理」、「衞安」及「標準警衛服務」。聘請的職位如保安員、客戶服務主任、會所主任、清潔工和汽車機械工等。惟網站顯示面試名額有限，須先致電預約。

【消委會】Staycation住宿安排與預期有落差　消費者訂海景套房貨不對辦

責任編輯：馬意文

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