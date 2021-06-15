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【買樓理財】放盤不設睇樓　只有類似單位可睇　蔚藍灣畔低市價沽出

股樓投資 16:49 2021/06/15

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業主放盤不設睇樓，很多時候是由於單位有租客居住，買家若不介意「買樓無樓睇」，業主往往願意提供較大議價空間。香港置業將軍澳蔚藍灣畔分行區域營業董事范文濤表示，蔚藍灣畔一個兩房單位以低市價約3%成交，買家在入市前，只參觀過屋苑同類單位。

成交單位為蔚藍灣畔7座高層F室，兩房間隔，實用面積約510平方呎。范文濤稱，單位以880萬元放盤約2年，最近獲區內客接洽。據悉，買家為首置客，但上址因有租客居住而不能睇樓，買家睇類似單位1次，心儀物業位處高層兼享開揚景，即拍板入市。雙方議價後，業主減價20萬元，以約860萬元將單位易手，實用呎價約16,863元，低市價約3%。

資料顯示，原業主於2011年6月以約433萬元購入上述單位，是次轉售帳面賺約427萬元，物業升值近1倍。另外，本月至今蔚藍灣畔錄約3宗買賣成交。

延伸閱讀︰

【有相睇】預算夠買同區兩房單位　首置客寧花878萬買海之戀一房單位【下一頁

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撰文 : 謝昕蕎

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