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以色列室內無需再戴口罩 每日確診近清零

環球社會熱點 17:19 2021/06/15

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以色列衛生部宣布，從周二（15日）起允許民眾在室內同樣不需佩戴口罩。以色列當局強調，在醫療機構內工作並尚未接種新冠疫苗等人士並不適用，仍需在室內佩戴口罩。同理，因為多數16歲以下人士亦未接種新冠疫苗，所以校內仍需佩戴口罩。

約翰遜延後英國解封 表明不再推遲 【下一頁】

室內需佩戴口罩是以色列僅剩尚未取消的防疫措施，由於當地每日新增新冠感染人數幾乎清零，衛生部宣布限制令於周二起取消。惟當局指3類民眾仍需在室內佩戴口罩，包括社福及醫療機構內尚未接種疫苗工作人員和探訪者、正在前往隔離人士及乘搭飛機的旅客。

以色列衛生部並未特別提及學校，但過去曾指因多數16歲以下人士皆未接種疫苗，所以校內仍需佩戴口罩。當局亦表示，若疫情持續受控，12至15歲兒童接種率增加，或會考慮取消校內佩戴口罩的要求。

印度僅增7萬確診降至2個月低位 多地開始解封 【下一頁】

以色列成人接種率達85%，截至周一（14日），該國僅剩212人新冠患者，其中29人需留院接受治療。另外，以色列上周僅錄得19人感染，單日確診人數近乎清零。以色列全國人口接種率已過半，上周宣布開始為12至15歲人士接種疫苗，預計涉及60萬名青少年。

責任編輯：李俊儀

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