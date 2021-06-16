【職場熱話】初入社會 什麼都不會 怕問問題被嫌煩 不問又怕做錯 網民：新手會就下你

又到六月，是新一批大學畢業生踏入社會的季節。有些畢業生曾在求學時期做過實習，但實習終歸和全職不一太樣，令不少畢業生對未來感覺焦慮。近日有網民於網上討論區發文，指自己不適應上班，詢問有沒有和他一樣的畢業生。

網民經歷：

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網民安慰樓主，指只需要專注自己的職責，不懂就問，閒事莫理就好。而且公司又不屬於樓主，就算搞出火災自己也不會有損失，虧損的也不是自己，隨隨便便地工作就好。再者，新人的權利就是問問題，不敢問但又過了新人期才問的話，不會有人包容了。

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樓主後來回應，上司每天教他二十多樣事情，很多時候他來不及寫筆記，上司已經在教下一個了。有人直言：「跟唔到就出聲」，叫上司說慢一點也可以的。而且很多工作都是動手做才會做，靠聽也只得一個矇矓概念。

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責任編輯：張瑋婷