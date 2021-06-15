【人民幣定期存款】滙豐7天人幣定存息加至10厘 半年結前銀行爆搶客戰

▲ 半年結在即，滙豐突驟加人民幣短存至10厘特高息，僅次於星展的11厘。

人民幣定期存款再爆搶客戰，主戰場更是7天超短存期，而且連大行也應戰，滙豐（HSBC）今天（15日）將人幣定存息短加長減，把7天人幣短存年息從6.8厘勁加3.2厘，新息率至10厘。不過，龍頭大行卻下調3個月、半年及1年期人幣定存息，齊把短中長期年息削0.2厘，劃一報1.3厘。專家指，6月已過了一半，提醒半年結快到，遂料大小行齊加息搶短存。

人幣7天定存最高息有幾多？可按下圖了解

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專家又提點，市面不少人幣高息定期存款息率於6月底截止，而業界普遍預期，半年結因素過後，定存或現减息潮，因內地於今天正式加外滙存款準備金，冀遏人民幣升勢，但在岸價兌美元仍處於穩中偏強，只是由高位6.35回軟至6.39。惟今天官媒再作警示，指下半年慎防美元反彈，累人民幣易貶難升，令在岸價及離岸價失守6.4關。可是，業界仍預計，半年結效應過後，相信大小行暫毋須逆市再加息吸存，致令特高息正最後召集。而ING大中華首席經濟師彭藹嬈今午回應本報查詢仍維持，在岸價兑美元年底挑戰6.3新高。

人行上調外滙存款準備金率至7%【下一頁】

此外，近期銀行為搶短錢，頻推10厘超高息，市料半年結前的主戰場為短存，各大小銀行亦為跨境理財通早作備戰，例如信銀國際突於上周三（9日）推7天人幣短存享年息10厘，如今發鈔行也搶乘加息尾班車，令目前市面罕現6個雙位數的特惠息。然而，當中有4個齊於本月底到期，包括恒生（00011）、集友、信銀國際與南商的相同短存，年息俱為10厘，且特恵息正在倒數。論及冠絕全城的高息王，是星展7天短存有11厘年息。

而另一中資發鈔行中銀香港（02388）7天人幣定存年息亦有6.8厘，遠較同期離岸拆息2.12厘高，在牌面上大小行齊蝕息吸存，但超高息須先把指定貨幣作兌換，才享最高息。那邊廂，滙豐剛下調3個月、半年及一年人幣定存年息至1.3厘，新息率不及渣打與中銀香港，兩行在以上3存期年息皆報1.5厘。另方面，上周信銀國際又推1個月年息3.8厘，入場費低至1萬元，惟要求先把港元作兌換等附帶條件。現時1個月高息王是富邦的4.88厘年息，但其門檻須等值10萬港元。

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記者:曾桂芬 責任編輯:梁智豪