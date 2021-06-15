【職場熱話】HR分享騎呢CV 曾收全空白履歷 最誇張連悲慘身世都寫落去

見工要成功，一份好的履歷（CV）可說是踏出第一步，不過近日有自稱在HR行業工作了3年的網民，分享期間接收過的騎呢CV，竟然全空白的PDF檔案，她還以為是電腦壞了開不到檔案，不過另有網友分享的例子更勁，竟把自己一生悲慘身世全部寫在CV上，看得目瞪口呆。

網民分享騎呢CV：

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此帖一出，惹起不少HR網友迴響，有的表示「遇過求職者send完CV後，不停打黎問你睇左未, 幾時約見工呢」、「好多要求用Word file，乜要send pdf CV？如果用MS Word，應該唔會走位」。

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不過，此帖同時引起一班網友對HR的不滿，變成了HR批鬥大會，「覺唔覺hr係全間公司最無貢獻嘅部門？」、「請你返黎就係做selection呀，你份糧包左架啦，個個applicant都正正常常公司就唔駛請你啦，老闆自己請人都得啦」

其他網友回應：

上到來咪又係要填Application Form，根本CV是是但但睇到就得

要人寫Expected Salary, 但個Jobi廣告又唔寫肯出幾錢

準時到就要人等，遲到又話人遲到，公就你贏字就我輸

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記者：李兆明