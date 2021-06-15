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【滙豐5】滙豐削減馬來西亞分行數目 推動業務數碼轉型

股樓投資 17:16 2021/06/15

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滙豐（00005）表示為拓展數碼銀行業務，故決定於今年12月13日起關閉13間馬來西亞分行。滙豐指，馬來西亞仍然為該行的重要增長市場之一，但該行為作數碼轉型，故計劃關閉部份分行。減少分行數目後，客戶仍可以透過其他分行、自動櫃員機、電話銀行服務或線上銀行平台獲得相關銀行服務。

【大行點睇】麥格理料京東物流續成全球增長最快物流公司　首予「跑贏大市」評級  詳情請看[下一頁]

滙豐進駐馬來西亞逾130年，未來將繼續為客戶提供服務，並會持續在當地投資人員、網絡及業務。該行擬於2021年至2023年間，斥資逾4000萬美元以提升數碼科技應用、並為客戶提供新服務方式。

【大行點睇】碧桂園服務今年營運表現超預期 續為大和首選 目標價升至92元  詳情請看[下一頁]

滙豐今日一度低見47元，創月內低位。全日跌0.5%，報47.35元，成交40.6億元。

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撰文 : 趙家盈

港股 經濟 數碼轉型 服務 行業 銀行 香港 馬來西亞 滙豐控股（00005）
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