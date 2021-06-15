【明日大嶼】研究中部水域人工島 土木工程拓展署撥約5.5億元予「明日大嶼」

港府今日（15日）公布，土木工程拓展署批出中部水域人工島研究的一份顧問合約予奧雅納工程顧問，包括為鄰近交椅洲約1,000公頃的人工島進行詳細的規劃及工程研究，及連接人工島的優先道路和優先鐵路進行技術可行性研究。合約價值約為2.2億元。研究將於明日（16日）展開，預計於42個月內完成。

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於去年12月，立法會財委會通過「明日大嶼」計劃中部水域人工島相關研究撥款，涉及約5.5億元；港府指，中部水域人工島是在2018年《施政報告》提出的「明日大嶼願景」下，其中一項增加土地供應措施，旨在紓緩香港中長期土地供應嚴重短缺問題，並配合長遠房屋及社會、經濟發展需要。

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責任編輯：潘曉豐