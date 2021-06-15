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【大家樂 341】大家樂靠政府資助 全年多賺3.9倍 重新派末期息28港仙

股樓投資 16:36 2021/06/15

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大家樂集團（00341）公布截至今年3月底止全年業績，受惠於政府因應疫情提供的寛免及資助，去年多賺3.9倍。股價今日逆市造好，升0.8%，報16.86元，成交金額約3,210萬元。

【騰訊 700】騰訊旗下《王者榮耀》《PUBG Mobile》 蟬聯全球兩大最吸金遊戲【見下頁

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截至今年3月底止，全年營業額67.1億元，按年跌15.7%；純利3.6億元，較上一年度大增3.9倍，與早前盈喜內容一致。每股溢利0.62元；擬每股末期息28仙，去年同期並無派末期息，連同中期股息每股10仙，全年派息38仙，派息率為62%。期內，集團獲得中國及香港政府因應疫情提供的寬免及資助合共6.4億元，單計本港的「保就業」計劃，集團已獲4.9億元資助，而「保就業」計劃的資助額佔集團期內於香港的人工成本約23.3%，全數用作支付員工薪酬。毛利率大跌3.6個百分點至5.6%，主要是疫情下的社交距離措施令市場氣氛疲弱。

集團表示，若不計政府補助，仍能保持經營現金淨流入，去年下半年收入已較上半年有改善。內地業務方面，年內以廣州及深圳為策略發展據點，新開設13間門店，分店數由114家淨增至121家，來年籌劃中的新門店已有17間，將進一步拓展大灣區的門店網絡。

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記者：郭秀慧

保就業 疫情 盈喜 就業 經濟 派息 營業額 純利 成交 大灣區

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