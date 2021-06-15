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【買樓理財】遇上舊街坊賣樓　退休客以「街坊友好價」入市　795萬「Full Pay」買東涌樓

股樓投資 17:05 2021/06/15

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有外區退休客為了方便與子女互相照應，即花795萬到東涌「Full Pay」買樓。美聯物業李錦榮說，東涌東堤灣畔7座中低層E室，兩房兩廳間隔，實用面積527平方呎，剛以795萬元易手，實用呎價約15,085元。 

代理說，買家為外區退休人士，因子女住東涌區，為了方便家庭聚會及互相照顧，故購入上述單位。值得留意的是，買家與原業主相當有緣，為舊區街坊，加上買家有誠意，故原業主肯減價25萬元賣樓。  

從代理提供的相片可見，單位裝修企理，外望山景，感覺舒適。資料顯示，原業主於2009年8月以232萬元購入上址，持貨約12年，現帳面獲利563萬，物業期內升值約2.42倍。

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 東堤灣畔 東涌
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