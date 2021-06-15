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【異動股】湖北氣爆事件　中國燃氣急跌14%後停牌　大摩料其股價將受壓直至調查完結

股樓投資 16:39 2021/06/15

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摩根士丹利發表報告表示，湖北十堰市於6月13日發生天然氣爆炸事件，至今造成25人死亡及逾百人受傷，該項目由中燃(00384)持股85%、東風汽車（00489）持有15%的合資公司營運。報告引述中燃稱，其靠近當地市場的一條主要地下天然氣管道發生爆炸，政府主導的專家小組正調查爆炸原因。中燃又指，一周前已完成年度安全檢查，並指商業區的商店都不是其客戶。

該行認為，事件會對中燃股價帶來下行壓力，直至調查完結為止；同時或對城市燃氣板塊帶來壓力，料內地可能會加強對整個行業的燃氣安全審查，更認為除港華燃氣(01083) 外，大部分其他城市燃氣股的估值都很高。該行予中燃「與大市同步」評級及目標價25元。

大行對中國燃氣評級及目標價：

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撰文 : 周兆邦

中國燃氣（00384） 港股

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