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【YouTube廣告】YouTube更新政策　主頁頂部禁政治、酒精等廣告

科技 18:13 2021/06/15

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近日YouTube宣布，未來YouTube網頁版及應用程式的主頁頂部，將會禁止出現政治或者競選廣告，同時酒類、賭​​博和處方藥廣告等也將不可再出現。

YouTube的廣告政策一直備受爭議，YouTube也積極進行調整。近日YouTube宣布，未來YouTube網頁版及應用程式的主頁頂部，將會禁止出現政治或者競選廣告，同時酒類、賭​​博和處方藥廣告等也將不可再出現。

【YouTube】 YouTube下月1日起更改條款　未來將插播更多廣告

【再破紀錄】BTS發表新歌破YouTube紀錄　24小時內錄得約1.13億次播放

外國媒體Axios報道稱，YouTube將重新審視主頁頂部的廣告投放情況，未來將會禁止所有政治競選、酒類、賭​​博和處方藥等廣告出現在網頁版及應用程式的主頁頂部。其後YouTube也回覆科技網站The Verge，承認正調整政策，並即日生效，盼能藉此為用戶帶來更好的體驗。

The Verge指出，主頁頂部廣告位是用戶打開YouTube時首先看到的內容之一，因此可以理解禁止有關藥物、酒精或賭博的廣告。至於政治廣告，則可以助YouTube避免爭議。

事實上，在2020年美國選舉日期間，特朗普曾投放廣告，霸佔YouTube主頁重要位置三天，引起外界不滿。其後YouTube就已開始調整策略，禁止連續多日全天預訂同一位置的廣告，要求用其他格式代替。

【皇室揭秘？】窺探皇室生活　威廉王子凱特王妃開通YouTube頻道（附連結）

責任編輯：曾曉汶

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