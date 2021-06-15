【新冠疫苗】美國僅捐80瓶予小國 網民嘲：少幾個零？

中美洲小國千里達及托巴哥的美國大使館周一（14日）宣布，將捐贈80瓶輝瑞疫苗予千里達及托巴哥。消息傳出後，被一眾網民嘲笑及批評，笑指美國所捐贈的新冠疫苗最多只能給不足500人接種，如何滿足擁有140萬人口的國家。

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美國駐千里達及托巴哥（Trinidad and Tobago）大使館周一發文，表示向當地捐出80瓶輝瑞疫苗，並強調「每劑疫苗都很重要」（every vaccine counts）。

由於每瓶輝瑞疫苗可稀釋出約5劑份量，即美國所捐贈的疫苗最多只能給400多人接種一次，或200餘人完成接種。不少網民在美國大使館帖文下留言，嘲笑並質疑疫苗數量如何足以讓當地140萬人接種，對美國的捐贈疫苗規模感到驚訝及失望。

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更有網民笑指，美國是否把捐贈疫苗數量「寫少幾個0」、甚至嘲笑聲明中的詞語數量幾乎與捐贈的疫苗一樣多。千里達及托巴哥國家安全部承認，疫苗是美國大使館捐贈的禮物，強調非任何大型捐贈計劃。千里達及托巴哥至今錄得近2.9萬宗新冠肺炎確診病例，670人死亡。