【美股分析】周期股比重高於美股 歐股表現六年來首領先美股

美股於過去5年跑贏歐洲股市，但自今年以來，即使標普500指數近日接連創下新高，指數表現卻落後道瓊歐洲Stoxx 600指數。外媒報道指，隨著全球經濟復甦，歐洲經濟亦步上重啟之路，今年來歐股表現不俗，資金紛紛流入疫情期間大受打擊的價值及周期股，而歐央行的寬鬆政策亦為歐股提供支持。

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資金面方面，彭博也指歐股ETF於過去三個月以來的吸資速度，是2017年以來最快，反觀流入美股ETF的資金未有大幅增長。不少過去看淡歐股的專家也開始重新看好，如新債王岡拉克 (Jefferey Gundlach)便於本月初指，現在是他12年來首次看多歐股，並認為美股過去十年領先全球股市的優勢快要終結。

歐股領先也有部份原因是與指數構成有關，周期股佔標普500指數比例相對較低，如大宗商品及銀行股只佔標普500指數17%，但卻佔Stoxx歐洲600 指數當中三成比重。

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