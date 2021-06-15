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【賞你遊香港】訪港旅客按年同期跌逾30%「賞你遊香港」第二批行程明日起接受市民報名

理財智慧 16:32 2021/06/15

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香港旅遊發展局今日（15日）公布第二批「賞你遊香港」詳情，共有60個行程供市民報名，由明日（16日）起，市民可直接向相關旅行社報名，先到先得；同時公布公布 5 月初步訪港旅客為 5,305 人，較去年同期下跌 34.8%。

【特殊兼職】香港電台招兼職服裝統籌 時薪126元 需具備工作經驗：【下一頁

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市民由 5 月 24 日起於本地零售及餐飲商戶的實體店舖消費滿港幣 800 元，便可儲 起機印收據，換取本地遊名額一個。成功獲旅行社確認報名的市民，除須向旅行社 提交消費單據，亦須繳付每人港幣 100 元作按金（參加者可於出發日取回按金）。旅 行團包括導遊服務、交通、一餐膳食及基本保險，行程會到訪至少兩個景點。所有 參與的團友亦須在登上交通工具和進入所有已展示「安心出行」二維碼的場所（包 括景點、食肆）時，掃描二維碼以作紀錄。

2021年5月整體訪港旅客初步數據

客源市場

5 月

(按年比較)

1 至 5 月

(按年比較)
內地 3,896（-30.7%） 19,611（-99.3%）
非內地* 1,409（-44.0%） 7,938（-99.0%）
短途 499（-46.8%） 3,477（-99.0%）
長途 675（-49.7%） 2,917（-99.1%）
新市場 160（+17.6%） 1,188（-97.5%）
總數 5,305（-34.8%） 27,549（-99.2%）

 

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責任編輯：潘曉豐

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