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【職場熱話】為照顧家人 兩年空窗期 被HR質疑能不能做得長 網民：香港人冷血

理財智慧 14:00 2021/06/16

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無論在任何時候，只要有一段長空窗期的話，不少公司都會覺得求職者不太可靠，於是會不錄取他們。近日有網民於網上討論區發文，指自己面試經常被HR質疑。

網民經歷：

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網民安慰樓主，指香港人沒有同情心，大多數都是冷血的。再者，很多HR都喜歡問不切實際的問題，建議樓主不要放在心中。樓主做運輸行業，網民就覺得這個工種應該很容易找到工作，但樓主指現在除了送貨也得做文書，門檻又高了。

【賞你遊香港】訪港旅客按年同期跌逾30%「賞你遊香港」第二批行程明日起接受市民報名【下一頁

有人質疑為什麼不請外傭照顧，樓主回應家庭經濟狀況不允許，而且外人終不及自己人細心。

如果下次面試再被質疑，網民教路：「啲空白期又或者啲被人歧視的工作經歷，通通改成同朋友夾錢做生意、幫親戚打工、自己搵嘢學！」

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責任編輯：張瑋婷

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