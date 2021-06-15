【商場優惠】卓爾廣場推尊尚購物大激賞　消費回贈高達$2,200贈券

▲ 屯門卓爾廣場推出「尊尚購物大激賞」，賺高達$2,200商場贈券，回贈率達11%。（卓爾廣場提供圖片）

新鴻基地產旗下屯門卓爾廣場推出「尊尚購物大激賞」，即日起至2021年7月15日，讓消費者邊購物邊賺高達$2,200商場贈券，回贈率達11%，更可同時賺取The Point 積分。

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卓爾廣場網羅多個個人護理及美容品牌，以及保健養生產品，包括莎莎、樓上、北京同仁堂、正官庄、萬寧、屈臣氏等。The Point by SHKP會員於卓爾廣場指定商戶即日以電子貨幣消費滿指定金額，即有機會獲贈高達$2,200卓爾廣場商場贈券。

消費滿$10,000（最多累積2組消費單據），即有機會獲贈$1,000卓爾廣場商場贈券。消費滿$20,000（最多累積3組消費單據），即有機會獲贈$2,200卓爾廣場商場贈券。每週名額各15個，逢星期五推出新一輪名額。

換領詳情：

日期：即日起至2021年7月15日

時間：下午1時至晚上10時

地點：卓爾廣場地下顧客服務中心

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責任編輯：朱悅瀅