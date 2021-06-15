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【打針抽樓】驗收凱匯599呎單位獲97高分 驗樓師大讚廚廁防水功夫到家

理財智慧 16:38 2021/06/15

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為鼓勵市民接種疫苗，商界紛紛推出各類抽獎活動、​獎賞和優惠，其中最哄動的可算是「打針送樓」，獎品是位於觀塘的新盤凱匯。凱匯由信和置業、華人置業及市區重建局合作發展，今次《iMoney》偕同驗樓師賴達明（明哥）到凱匯2座一個599平方呎兩房半單位驗收。明哥驗樓後指出，單位沒有大問題，只是客廳幕牆玻璃有崩點，在19項工種中，有14項取得滿分，總分獲97分。

【iM驗樓篇】599呎觀塘新盤凱匯獲高分 驗樓師醒你驗樓小貼士【下一頁

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明哥驗樓後表示，單位質素不俗，在批盪、地板、鋪磚、傢俬、潔具等工種都獲滿分。其中只有幾個小問題，分別是大門有崩花、主房門框頂有孔未填封、露台圍欄底飾面板及玻璃有刮花、房廳牆身有污跡、煮食爐下方廚櫃櫃桶門有刮花。至於大廳幕牆玻璃有崩點，當陽光照射或打風落雨，玻璃都有機會爆裂，或需要更換。

明哥指一般以收新樓來說，建議採納更嚴謹的中國國家標準。根據中國國家標準，會在距離玻璃60厘米觀察，以查看是否有崩花點、崩點、刮花或是爆裂的情況。若發現有崩點，根據優等品標準，上限是1毫米，而每5平方米只容許一點；如果有兩點或以上的話，間距也不能少於30厘米，超過的話就會建議進行更換。

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另外，明哥在驗樓時亦大讚單位的防水功夫做得不錯，廚廁的水龍頭與檯面駁位、地台門檻位置均封上了防水膠邊，他指這些防水膠邊有效提升防水能力，令到水不會輕易滲入櫃、甚至是地台磚底，導致出現漏水的情況。他又提到，因為浴室外是木地板，如果門檻造夠闊及高，也能阻止水氣外漏，可盡量防止水流到木地板。

內容節錄自712期《iMoney Focus》精明裝修。

如讀者有意分享裝修設計故事，或想申請驗樓，歡迎向《iMoney》投稿！【投稿連結
 

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撰文 : 陳楚琨 記者

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