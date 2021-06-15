【iBond 2021】iBond人均穩中2手　專家估可速賺逾千元

▲ iBond挾持兩厘保底息，吸引新股女王鍾絳虹等財金名人下注。

第8批通脹掛鈎債券（iBond）（新上市編號：04246）下周一（21日）公布分配結果，今次吸引逾71.7萬人申請，凍結資金548.5億元，初步推算凡認購2手或以上便可獲足額配發。綜合專家預測，iBond掛牌或高見105元，2手帳面速賺1,000元。若幸運兒最多可中3手，更加有望速賺1,500元。

歷來iBond認購反應及分派結果，可按下圖了解

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卓佳董事總經理及IPO總監鍾絳虹連續第2年認購iBond，今趟申購8手，且打算長揸至到期日，冀也可抗通脹。有IPO女王之稱的鍾絳虹，她解釋，之前因為工作繁忙，買了以穩陣收息見稱的債券基金，隔了一陣子查看，赫然發現基金價格跌幅大過所收利息，凸顯iBond的波幅與風險遠較債券基金小，適合瞓身工作的大忙人，唯一美中不足是只獲派手數不會多。

專家建議3大招，冀在iBond賺盡，包括：（1）長揸勝短炒：因本港通脹（CPI）升溫，市料往後兩年的升幅厲害，大新（02356）經濟師溫嘉煒預期，今年CPI升1.6%，明年上揚1.9%，2023年更錄得2.3%漲幅。中信銀行(國際)經濟師李業勤博士更進取，料今明兩年CPI分別升1.8%及2.2%，後年勁彈2.4%。若明年CPI達2.2%，以浮息計價的iBond，回報有望超逾兩厘保底息。假如3年後臨近到期時，通脹達2.4%，官債回報有望更高。

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（2）忌在二手市場高追：iBond將於下周三（23日）在輝立及耀才（01428）有暗盤，翌日（24日）在港交所（00388）正式掛牌。正因通脹漸殺埋身，有股壇辣妹之稱的胡孟青預測，iBond首掛或高見104元，上商執行副總裁兼零售銀行業務總監陳志偉更樂觀，料挑戰104.5元。中國通海證券投資策略聯席總監阮子曦更料，iBond或挑戰105元，穩中兩手客或速賺1000元。針對閒資不多的長者，假如又抽中官債，不妨先沽為快，套現所得轉吼派息3.5厘的銀債。

（3）短炒客早沽有着數：分析指，通常官債在掛牌約一至兩個多月造價高企，且交投最活躍，之後債價横行多時，臨近最後一年的末日債，更逐步拾级而下，故此散戶不宜在二手高追，以免賺息蝕價，得不償失。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪