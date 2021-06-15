【異動股】希瑪眼科急升近三成　料未來5年規模增大4倍

希瑪眼科(03309)今日股價急竹，最高飆近30%見8.8元，創近三年新高。

近日有傳希瑪眼科路演報告顯示，希瑪眼科公布未來5年擴張目標，將通過自建項目和併購，短期內將眼科醫院的數目增加1倍至20家，2025年前將眼科醫院的數目增加至不少於50家，相當於未來5年規模增大4倍。據報告顯示，希瑪眼科將採用與戰略投資者合作體外培育來快速擴張。

另外，據聯交所權益披露顯示，2021年6月8日，希瑪眼科獲董事陳智亮耗資162萬元增持25萬股，每股均價6.4972元，增持後，陳智亮持股比例升至0.26%。

同業消息上，眼科醫療服務集團朝聚眼科亦擬赴港IPO募資最多3億美元。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機