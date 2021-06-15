【電子消費券】AlipayHK推出消費券早鳥獎賞　30元優惠吸引市民登記消費券（附登記攻略）

▲ AlipayHK即日起推出消費券早鳥獎賞

政府電子消費券計劃詳情即將公布，AlipayHK作為本港4個指定電子支付營辦商之一，即日起推出消費券早鳥獎賞，可額外獲得30元優惠券。

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AlipayHK為鼓勵市民運用消費券刺激經濟，推出消費券早鳥獎賞。用戶只需選擇AlipayHK提前訂閱政府電子消費券，並在正式登記期確認後，即可獲得港幣30元的優惠券。用戶更可第一時間獲得AlipayHK最新優惠資訊，AlipayHK稱更多獎賞折扣將陸續推出。

AlipayHK用戶只需於主介面點擊「消費券尊屬優惠」橫額，進入早鳥獎賞介面，然後點擊「立即訂閱」。用戶成功訂閱領取獎賞後，當政府推出正式消費券登記階段，再於政府中央登記系統進行登記並選擇AlipayHK作為收取消費券的指定機構。待政府確認資格後，獎賞將自動啟動。

登記方法

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另外，AlipayHK「P2P友情大激賞」即將進入尾聲，AlipayHK現有用戶成功向指定用戶轉賬港幣5元，即可獲得港幣20元禮券1張，最高更可獲得港幣400元獎賞，記得活動推廣期至6月30日。

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責任編輯：葉泳珊