  • 31°C
香港時間 : 2021615日 (二) 17:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電子消費券】AlipayHK推出消費券早鳥獎賞　30元優惠吸引市民登記消費券（附登記攻略）

商業 16:07 2021/06/15

分享：

AlipayHK即日起推出消費券早鳥獎賞

政府電子消費券計劃詳情即將公布，AlipayHK作為本港4個指定電子支付營辦商之一，即日起推出消費券早鳥獎賞，可額外獲得30元優惠券。

【消委會】Staycation住宿安排與預期有落差　消費者訂海景套房貨不對辦

AlipayHK為鼓勵市民運用消費券刺激經濟，推出消費券早鳥獎賞。用戶只需選擇AlipayHK提前訂閱政府電子消費券，並在正式登記期確認後，即可獲得港幣30元的優惠券。用戶更可第一時間獲得AlipayHK最新優惠資訊，AlipayHK稱更多獎賞折扣將陸續推出。

AlipayHK用戶只需於主介面點擊「消費券尊屬優惠」橫額，進入早鳥獎賞介面，然後點擊「立即訂閱」。用戶成功訂閱領取獎賞後，當政府推出正式消費券登記階段，再於政府中央登記系統進行登記並選擇AlipayHK作為收取消費券的指定機構。待政府確認資格後，獎賞將自動啟動。

登記方法

    點擊圖片放大
    +4
    +3

另外，AlipayHK「P2P友情大激賞」即將進入尾聲，AlipayHK現有用戶成功向指定用戶轉賬港幣5元，即可獲得港幣20元禮券1張，最高更可獲得港幣400元獎賞，記得活動推廣期至6月30日。

【好想去旅行】阿聯酋航空限時優惠　香港來回歐洲票價3,734元起　機票效期長達3年

【消費優惠】電子消費券即將派發　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）

責任編輯：葉泳珊

相關文章

【好想去旅行】阿聯酋航空限時優惠　香港來回歐洲票價3,734元起　機票效期長達3年
今日
【好想去旅行】阿聯酋航空限時優惠　香港來回歐洲票價3,734元起　機票效期長達3年
【Starbucks】進一步提高企業知名度　Starbucks申請體育場館冠名權
今日
【Starbucks】進一步提高企業知名度　Starbucks申請體育場館冠名權
【消委會】Staycation住宿安排與預期有落差　消費者訂海景套房貨不對辦
今日
【消委會】Staycation住宿安排與預期有落差　消費者訂海景套房貨不對辦
【飛行車】現代、通用汽車推進飛行車研發　最快2025年提供空中的士服務
今日
【飛行車】現代、通用汽車推進飛行車研發　最快2025年提供空中的士服務

你可能感興趣

【好想去旅行】阿聯酋航空限時優惠　香港來回歐洲票價3,734元起　機票效期長達3年
今日 15:25
【好想去旅行】阿聯酋航空限時優惠　香港來回歐洲票價3,734元起　機票效期長達3年
【Starbucks】進一步提高企業知名度　Starbucks申請體育場館冠名權
今日 11:10
【Starbucks】進一步提高企業知名度　Starbucks申請體育場館冠名權
【消委會】Staycation住宿安排與預期有落差　消費者訂海景套房貨不對辦
今日 12:00
【消委會】Staycation住宿安排與預期有落差　消費者訂海景套房貨不對辦
著數優惠 經濟 電子消費券 支付寶 電子支付

上一篇文章

【疫市營商】香港寛頻推兩項計劃助青少發揮創意　最高資助200萬

下一篇文章

【消費優惠】電子消費券即將派發　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）
【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）
【LINE FRIENDS】LINE FRIENDS設POP-UP STORE　5月中登陸apm及希慎廣場
【LINE FRIENDS】LINE FRIENDS設POP-UP STORE　5月中登陸apm及希慎廣場
【周末好去處】日清「合味道紀念館」於尖沙咀正式開幕　最平60元可自製杯麵
【周末好去處】日清「合味道紀念館」於尖沙咀正式開幕　最平60元可自製杯麵
【限聚令放寬】港府按「疫苗氣泡」放寬部分限聚令　一文看清食肆疫苗接種要求　酒吧及派對房間重開條件
【限聚令放寬】港府按「疫苗氣泡」放寬部分限聚令　一文看清食肆疫苗接種要求　酒吧及派對房間重開條件
【順豐運費】順豐調整熱門智能櫃收費　24小時內未取件將收取10元作慈善用途
【順豐運費】順豐調整熱門智能櫃收費　24小時內未取件將收取10元作慈善用途
【武漢肺炎】員工不幸確診 　是否要隔離全公司同事？
【武漢肺炎】員工不幸確診 　是否要隔離全公司同事？