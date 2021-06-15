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【異動股】希瑪眼科股價升29%創三年新高 　傳目標5年內經營規模擴大4倍

股市 16:05 2021/06/15

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希瑪眼科股價升29%創三年新高 傳目標5年內經營規模擴大4倍

由著名眼科醫生林順潮創立的希瑪眼科 （03309） 股價不斷走高，午後漲幅繼續擴大，一度高見8.8元，創三年新高，升幅達29%，現報8.75元，升28.3%，暫錄得7.49億成交額。

有內媒報道指，早前網上曾流傳希瑪眼科的路演報告，透露希瑪眼科計劃通過自建項目和併購，短期內將眼科醫院數目增加1倍，至20家，而2025年前將眼科醫院數目增加至不少於50家，相當於未來5年的規模增大4倍。據悉公司將會採用與戰略投資者合作的方式，達至快速擴張。

另外，希瑪眼科在今年二月份時，曾出資收購本港一間牙科診所60%的股權，交易完成後，診所的財務業績將於希瑪眼科財務業績綜合入賬。

適逢牙齒醫美概念新股時代天使 （06699） 即將上市，市場認為醫美行業屬於半黃金賽道，盈利有增長前景，該股最終錄得超過2000倍認購，有傳場外暗盤一度升逾五成。影子股現代牙科 （03600） 近月股價亦已不斷飆升，由4月起，股價累計已升超過385%，創歷史新高9.9元。

相關文章：【新股IPO】時代天使6699追揸沽攻略　投資界料升一倍

今日推介比亞迪 ｜ 特步、海納智能、舜宇光學、希瑪眼科、安東油田服務最新部署（立即觀看）

記者：梁安琪

成交 港股 林順潮 時代天使（06699） 醫美 診所 異動股 眼科醫院 現代牙科（03600） 希瑪眼科（03309）
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