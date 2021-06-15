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【新股IPO】時代天使6699暗盤曾飈1.4倍收升113%　一手帳面至少膁3.8萬元

新股IPO 20:02 2021/06/15

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【新股IPO】時代天使6699暗盤曾飈1.4倍收升113%　一手帳面至少膁3.8萬元

熱爆新股時代天使  （新上市編號：06699）  周二收市後暗盤。在富途暗盤，時代天使一度高見419.8元，即較招股價高1.4倍，帳面曾賺4.9萬元，富途暗盤最終收盤報368元，升113%，一手200股帳面賺3.9萬元。時代天使在輝立暗盤收報368.6元，升113%，一手賺39120元。耀才暗盤收報363.4元，升110%，一手賺3.81萬元。綜合時代天使在券商的暗盤表示，至少賺3.8萬元。

信誠證券聯席董事張智威表示，今次時代天使中籤率甚低，甚為「貨乾」，在供需顯著失衡下，時代天使暗盤「肯定升，不需懷疑」，而且「冇得估頂」。

時代天使追揸沽攻略【下一頁】

時代天使僅7359人獲分貨【下一頁】

券商 收盤價 招股價 變幅 最高 最低 一手賺/蝕 收盤時間
富途 368元 173元 1.13倍 419.8元 325元 3.9萬元 18：30
輝立 368.6元 1.13倍 375元 320元 3.91萬元 18：30
耀才 363.4元 1.1倍 372元 320元 3.81萬元 19：30

圖看時代天使追揸沽攻略

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追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】 或使用【新股IPO】小工具

 

編輯：謝智聰

港股 時代天使（06699） IPO

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