【新股IPO】時代天使6699暗盤曾飈1.4倍收升113%　一手帳面至少膁3.8萬元

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【K11】K11與周杰倫及蘇富比舉辦拍賣預展 為「Contemporary Curated」首度登陸亞洲
熱爆新股時代天使 （新上市編號：06699） 周二收市後暗盤。在富途暗盤，時代天使一度高見419.8元，即較招股價高1.4倍，帳面曾賺4.9萬元，富途暗盤最終收盤報368元，升113%，一手200股帳面賺3.9萬元。時代天使在輝立暗盤收報368.6元，升113%，一手賺39120元。耀才暗盤收報363.4元，升110%，一手賺3.81萬元。綜合時代天使在券商的暗盤表示，至少賺3.8萬元。
信誠證券聯席董事張智威表示，今次時代天使中籤率甚低，甚為「貨乾」，在供需顯著失衡下，時代天使暗盤「肯定升，不需懷疑」，而且「冇得估頂」。
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|券商
|收盤價
|招股價
|變幅
|最高
|最低
|一手賺/蝕
|收盤時間
|富途
|368元
|173元
|1.13倍
|419.8元
|325元
|3.9萬元
|18：30
|輝立
|368.6元
|1.13倍
|375元
|320元
|3.91萬元
|18：30
|耀才
|363.4元
|1.1倍
|372元
|320元
|3.81萬元
|19：30
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編輯：謝智聰