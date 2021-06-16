【蘭襟集@iM網欄】為理想而學習 前高官藍鴻震分享從政前經歷

上學篇

我很榮幸能邀得藍鴻震，人稱藍爺作訪問。藍爺熱情地邀請我到他的辦公室進行訪問，作為後輩的我對他相當佩服，因為從政府退下來之後，他本可以過著優哉悠哉的生活。但是原來退休後的藍爺一直從事顧問的工作，七十多歲後還堅持上班工作。

藍爺1965年取得倫敦大學文學士學位及特許秘書資歷，之後加入醫務衞生署，成為伊利沙伯醫院的助理醫院秘書。1966年轉職政務主任，曾出任的高層職位包括：教育署副署長（1987年6月－1988年9月）、港九政務署長（1988年9月－1991年9月）及香港駐東京經濟貿易首席代表（1991年10月－1997年9月），官至民政事務局局長（1997年9月4日－2000年7月6日）。

看似近乎完美的履歷，令我看後甚為讚嘆。但是，藍爺今次和我分享的卻是他從政前的一段鮮為人知的經歷。

藍爺生於廣東省大埔，六歲移居香港，小學就讀德信學校，中學畢業於聖芳濟書院。他的家庭原本甚為富裕，後因父親生意失利，到藍爺十一歲那年，父親更因病去世，藍爺作為家中的男丁便肩負著照顧家庭的重任。藍爺讀中學時便四出為人補習賺取生活費。當時的他時常想著能多賺三幾毫子都是好的，這樣也可以為家人多買斤菜。

到A-Level考大學時 ，藍爺卻為了完成他母親的願望而作了一個令他日後後悔的選擇。當時藍爺是對政治、經濟、社會科學和歷史有著濃厚的興趣。但是他的母親卻希望他從事醫生。不竟，醫生收入高，待遇好，是好多家長推崇備至的職業。

面對當時的選擇藍爺憶述是「That was crazy, stupid，我根本對chemistry, physics 完全不感興趣。」既然沒有興趣就自然難以考取好成績。故此，在成績未如理想的情況下，便未能成功入讀醫學院。

學醫不成，藍爺思考人生該如何走下去。他深知道，自己的家庭經濟狀況不容許他有太多的選擇。在命運的使然下，藍得到機會到羅富國教育學院考取教師資格。當然，做老師是很多人一生的志業，當老師也是一份十分崇高的工作，但是在藍的心底裡，他知道他真正熱愛的是政治、經濟、社會科學和歷史。

藍鴻震吸取了A-Level考大學時的教訓，他憶述：「羅富國教育學院令我成熟，我明白到如果我要成功，我一定要讀一些我喜歡的科目。」於是他便為自己訂立目標，在當教師時，要半攻讀倫敦大學的文學士學位及特許秘書資歷。

「讀社會學是想辦法解決社會的問題，好適合我，因此當時雖然我一邊當教師，一邊讀書，但是我都一take過考取到學位。」

藍鴻震寄語年青人，現在社會複雜多變，element of luck 太多。年青人想要脫穎而出便更應揀選自己喜歡的科目而讀，這樣才有望成功。

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