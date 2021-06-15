【虛擬銀行】虛銀開業首年燒24億元　畢馬威：今年虧損料可減少

▲ 【虛擬銀行】虛銀開業年燒24億元 畢馬威：今年虧損或減少

8間虛擬銀行陸續正式開業滿一年，單計去年全年就合共燒錢24億元。展望今年，畢馬威中國香港金融服務合夥人馬紹輝（Paul McSheaffrey）預期，隨著虛銀開始拓展貸款及財富管理服務，虛銀整體虧損有望減少。他又形容，未來12個月對虛銀是關鍵時期，尤其是產品開發能否吸引更多客戶，以及展示虛銀是否具可持續的發展前景。

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8間虛銀去年3月起陸續正式開業，第一間開業的眾安銀行（ZA Bank）今年3月披露，客戶人數已突破30萬人。而隨後開業的匯立銀行（WeLab Bank）及Mox，近月先後宣布客戶數目超過10萬人。

馬紹輝指，個別虛擬銀行開始推出貸款產品，但目前的貸款規模仍然較小，未必可以彌補到利息支出，相信今年虛銀仍然會錄得虧損。

但隨著虛銀著手申請財富管理業務牌照，以及開拓保險經紀業務，有助提升非利息收入，估計今年的虧損將會有所減少。

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畢馬威報告指，目前判斷哪間虛擬銀行跑出仍然言之過早，但虛銀未來會繼續推出新產品及服務，相信未來12個月內，會對虛銀界別的贏家有更清晰的判斷。報告又形容，對虛銀的一眾新競爭者而言，競爭並不容易，相信未來香港的零售銀行競爭會更加激烈。

截至2020年底，虛銀合共吸收158億元存款，佔本地銀行總存款規模0.11%。當中，以眾安銀行及Mox的吸存最勁，分別佔虛銀整體38%及33%。

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記者：趙穎妍