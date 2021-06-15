【特步國際 1368】特步獲高瓴投資5億元購入CB 股價曾急升3成創歷史高位

特步國際（01368）公布，溢價向私募基金高瓴發可換股債券（CB），刺激股價今早破頂，逆市急升3成，最高見11.58元，創歷史高位，暫仍升21.4%，報10.78元，成交額急增至11.8億元。

特步發公告指，向高瓴資本管理的GSUM IV Holdings Limited配售5億元可換股債券，年利率1.8%；如悉數轉換，將發行最多約5,436.2萬股換股股份，初步換股價較上周五（11日）收市價溢價約15.4%，換股股份相當於擴大後已發行股本約2.03%。公司表示，是次所得款項淨額約5億元，將用於現有債務再融資、營運資金及其他一般企業用途。

另外，特步全資附屬，擁有K -Swiss及Palladium品牌的特步環球亦與高瓴管理的GSUM VII Holdings Limited訂立認購協議，投資者有條件認購6,500萬美元的零息可換股債券，可換股債券為永債證券，可於發行日期後任何時間轉換。如悉數轉換，將發行合共1.5萬股換股股份，佔特步環球擴大後股本20%，每股換股價4,333.33美元，所得款項淨額用作特步環球集團的一般營運資金。完成後，公司於特步環球的股權將減少至約80%。

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記者：郭秀慧