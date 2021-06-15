【智取英文@iM網欄】【英文考試】【英文作文】卷二英文作文各大題形實用技巧 教你如何升一個Grade

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相信各位同學們都會覺得English Paper 2 Writing好難溫，沒英文底子的同學更是無從入手。那究竟如何在短時間內可以提升自己待寫作技巧呢？今日我將會幫助同學們分析英文卷二的各種題形，以及Writing三大評分準則(Content、Language、Organization)的得分技巧，讓同學可以在短時間內明白如何應付英文卷二。
作文前，先審視作文題目
很多同學看了作文題目後，都未能及時想到應如何下筆，有些同學甚至為了趕快作答而粗略看了一眼題目就下筆了。但沒有好好審視作文題目便下筆書寫，很容易會失分，甚至離題。所以，要先了解題目想我們寫甚麼，才可避免不必要的失分。
這裡有一些在審視題目時可以注意的地方：
無論作答卷二part A 還是part B，同學們都可以用到這些審題技巧避免寫少了point，同時可以brainstorm文章內容可以寫甚麼，一舉兩得。
DSE English Paper 2 Writing 英文考試 常見實用文題形格式
Argumentative Essay 議論文格式
第一種題形也是最常出現的題形就是議論文了。議論文也有分兩種，一種是One-side Argumentative Essay，另一種是Two-side Argumentative Essay. 無論是那一種議論文，通常都會要求同學寫一篇Article/Letter to the Editor。但整體來說，議論文都會要求同學提出三個原因，而題目有時也會提示同學要寫三個原因，所以作答前要先看清楚題目喔。
One-side Argumentative Essay
先說說One-side Argumentative Essay應如何作答。考評局最想同學的文章結構是：
簡單說，就是要有3個我方論點，然後指出1個反方論點再進行駁論。
3個我方論點
基本上，同學應該在文章第一段就表明自己的立場。先介紹一下背景和正反觀點，然後就要清楚表明自己的立場。
寫論句時，記住要符合自己的立場。在說出第一個論點時，可以標題句(Topic Sentence)前加上Ordinal Adverbs，例如Firstly/ First / To start with。然後可以用普通情況和個別例子作比較，用以解釋你的論點。最後加上總結句重申你的第一個論點。
當寫完第一個論點後，就要開新段。同樣地，加上Ordinal Adverbs (Second/Secondly/Next) 令考官知道你要開始說第二個論點，然後加上例子和數據來解釋論點。
1個反方論點及駁論
為了論據足夠全面，同學除了要說自己的論點，也要兼顧反方的觀點。當你寫好反方的觀點時，建議先寫一句讓步句，再開始駁論。例如 Undeniably, this may be true in some cases. 這樣可以照顧到反方觀點，避免走向極端印象，令文章更全面客觀。而且，這也可以讓你接下來的駁論更有說服力。
當你開始寫駁論時，可以加上轉折句(Transition Sentence)，例如:
However/Nonetheless/Nevertheless。
這能提讓考官清楚知道你要開始反駁了。駁論可說是議論文最精彩的地方，這部分能看出同學的批判性思維有多強，把反方的論據弱點攤出來再加以攻破，突顯我方的論點更為合理。同樣地，同學可以用現實例子和數據加以解釋來擊破反方論據。
最後，同學要在末段重申自己立場和歸納所有論據，令文章更完整。
Two-side Argumentative Essay
Two-side Argumentative Essay跟one-side Argumentative Essay最太的不同是前者並不是以反駁為目的。寫Two-side Argumentative Essay時，需要均衡鋪陳正反論點，而且你不需要有明確立場。題目同常會提示同學寫出議題的好處和壞處，那麼，同學就要兩方立場都要寫出來。
文章結構普遍是2好2壞，並在結尾加上個人對未來的期望。同學在寫文章時必須均衡例出好壞論點，如果寫了2好1壞，就會變了one-side Argumentative Essay。
在文章第一段，同學可以先介紹背景資料及寫作目的。然後開始寫議題的好處，同學可以用標題句+例子解釋(普通情況及個別情況)寫出2大好處。
在寫壞處前，建議同學先寫一段過渡段。這段落用來告訴考官好處已經說完了，接下來會說壞處。而且，過渡段可以做到承上啟下的作用，令文章條理分明。接下來的2大壞處寫法跟好處一樣，用標題句+例子解釋(普通情況及個別情況)來帶出論點。
最後，同學可以在末段總結全文，然後加上個人對未來的展望。最常見就是提出應盡量減少壞處的想法。同學不需要評論好壞論點，只要提供改善的想法便可。
Speech 演講辭格式
卷二會出現的演講辭場合有幾種：早會(Assembly)、開幕禮(致歡迎辭 Welcoming Speech)、謝師宴(致謝辭 Thank-you Speech 或祝辭 Farewell Speech)及辯論會(辯論演講辭Debate Speech)。同學需要代入題目中的角色撰寫演講辭，例如學會主席和活動司儀。因此，同學需留意文章的語景意識(Context)是否正確，這是演講辭的考核重點。
另外，同學要在落筆前先弄清楚誰是你的聽眾(Target Audience)及目的(Aim / Purpose)。以2012 paper 2 Q5 (Write a speech to give at the next school assembly…)為例，我們否以看到演講辭是在早會朗讀的，目的是讓更多人加入辯論學會，而聽眾就是參加早會的人。掌握了這些機本資料後，就可以開始下筆。
首先要打招呼，由於是早會演講，所以會用Good morning everyone/schoolmates，然後做一個自我介紹，讓聽眾知道你是誰和代表甚麼組織發言，再來就是說一下演講目的和內容簡介。這就是演講辭一開始應包括的內容。之後的段落，就可以介紹學會的活動，然後說出活動的好處及長遠有何得著。讓聽眾了解加入學會後會有多好。最後，補上一個小總結及呼籲聽眾參加活動，並以Thank you/Thank you for your attention作為結束演講。同學要記住，演講辭篇幅不宜太長，簡單易明就可，過於冗長會使聽眾感到疲倦，會大大減低了想聽下去的興趣。
Letter 書信格式
書信形式主要分為兩種：
參考題目：2012 English Paper 2 Q6 Learning English through Popular Culture (Write a letter to the editor…)
參考題目：2012 English Paper 2 Q8 Learning English through Workplace Communication (Write an email to your friend…)
Formal Letter 離不開公函或商業書信。由於你不認識書寫對象，行文時要用有禮貌的語氣。因此，以下幾點同學們需要注意一下：
Informal Letter 通常是寫給朋友或認識的人。Letter of advice是比較常見的一種，行文語氣可以直接一點。以下有幾點同學們需要在書寫時注意的：
Proposal 計劃書格式
計劃書通常會劃分多個副標題(Sub-heading)，同學需要自行劃分計劃書分部。副標題的多與少視乎你有多少point能用。以下為一般情況下的計劃書格式：
|Title Introduction + Aim of the proposal Sub-heading 1 Paragraph 1 (Topic sentence + suggestion + suggestion detail + benefit) Sub-heading 2 Paragraph 2 Sub-heading 3 Paragraph 3 Conclusion (總結好處及期望採取意見)
English Writing Paper 2 評份準則
大家都知道卷二的三大評分準則是內容(Content)、文筆(Language)及組織(Organization)。那麼，同學應該如何在這三方面都取得分數呢？這裡有幾個建議可以讓同學參考一下：
Content:
Language:
Organization:
總結
無論你的英文程度如何，只要試過盡力去爭取就無愧於心。希望這篇文章可以幫到各位同學掌握English Paper 2的應對技巧，在考試中取得佳績！
Spencer Lam 林栢勤
英文補習教師
作者簡介：港大一級榮譽畢業，在學期間獲11份獎學金，曾赴英國留學交流。曾任國際銀行MT，2019年放棄銀行工作，全身投入英語教育事業，歷年來教授過千名學生，早前獲香港青年協會邀請擔任2020 DSE工作坊講者。
Facebook 專頁：Spencer Lam English Team
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欄名 : 智取英文