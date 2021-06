【智取英文@iM網欄】【英文考試】【英文作文】卷二英文作文各大題形實用技巧 教你如何升一個Grade

相信各位同學們都會覺得English Paper 2 Writing好難溫,沒英文底子的同學更是無從入手。那究竟如何在短時間內可以提升自己待寫作技巧呢?今日我將會幫助同學們分析英文卷二的各種題形,以及Writing三大評分準則(Content、Language、Organization)的得分技巧,讓同學可以在短時間內明白如何應付英文卷二。

作文前,先審視作文題目

很多同學看了作文題目後,都未能及時想到應如何下筆,有些同學甚至為了趕快作答而粗略看了一眼題目就下筆了。但沒有好好審視作文題目便下筆書寫,很容易會失分,甚至離題。所以,要先了解題目想我們寫甚麼,才可避免不必要的失分。

這裡有一些在審視題目時可以注意的地方:

議題關於甚麼?(Sports? Workplace? Social Issues? Popular Culture?) 讀者對象是?(Students? Employees? The Principal? The government? The public?) 文章性質是?(Request? Persuade?) 時間點是? (Present? Past? Future?) 場合是?(Open Day? Conference?) 角色是? (Performer? President of SU?) 文章體裁是? (Article? Letter? Formal? Informal?) 考問要點是? (Describe? View? Good points and bad points? Suggestions?)

無論作答卷二part A 還是part B,同學們都可以用到這些審題技巧避免寫少了point,同時可以brainstorm文章內容可以寫甚麼,一舉兩得。

DSE English Paper 2 Writing 英文考試 常見實用文題形格式

Argumentative Essay 議論文格式

第一種題形也是最常出現的題形就是議論文了。議論文也有分兩種,一種是One-side Argumentative Essay,另一種是Two-side Argumentative Essay. 無論是那一種議論文,通常都會要求同學寫一篇Article/Letter to the Editor。但整體來說,議論文都會要求同學提出三個原因,而題目有時也會提示同學要寫三個原因,所以作答前要先看清楚題目喔。

One-side Argumentative Essay

先說說One-side Argumentative Essay應如何作答。考評局最想同學的文章結構是:

3正1反 + 1駁論

3反1正 + 1駁論

簡單說,就是要有3個我方論點,然後指出1個反方論點再進行駁論。

3個我方論點

基本上,同學應該在文章第一段就表明自己的立場。先介紹一下背景和正反觀點,然後就要清楚表明自己的立場。

寫論句時,記住要符合自己的立場。在說出第一個論點時,可以標題句(Topic Sentence)前加上Ordinal Adverbs,例如Firstly/ First / To start with。然後可以用普通情況和個別例子作比較,用以解釋你的論點。最後加上總結句重申你的第一個論點。

當寫完第一個論點後,就要開新段。同樣地,加上Ordinal Adverbs (Second/Secondly/Next) 令考官知道你要開始說第二個論點,然後加上例子和數據來解釋論點。

1個反方論點及駁論

為了論據足夠全面,同學除了要說自己的論點,也要兼顧反方的觀點。當你寫好反方的觀點時,建議先寫一句讓步句,再開始駁論。例如 Undeniably, this may be true in some cases. 這樣可以照顧到反方觀點,避免走向極端印象,令文章更全面客觀。而且,這也可以讓你接下來的駁論更有說服力。

當你開始寫駁論時,可以加上轉折句(Transition Sentence),例如:

However/Nonetheless/Nevertheless。

這能提讓考官清楚知道你要開始反駁了。駁論可說是議論文最精彩的地方,這部分能看出同學的批判性思維有多強,把反方的論據弱點攤出來再加以攻破,突顯我方的論點更為合理。同樣地,同學可以用現實例子和數據加以解釋來擊破反方論據。

最後,同學要在末段重申自己立場和歸納所有論據,令文章更完整。

Two-side Argumentative Essay

Two-side Argumentative Essay跟one-side Argumentative Essay最太的不同是前者並不是以反駁為目的。寫Two-side Argumentative Essay時,需要均衡鋪陳正反論點,而且你不需要有明確立場。題目同常會提示同學寫出議題的好處和壞處,那麼,同學就要兩方立場都要寫出來。

文章結構普遍是2好2壞,並在結尾加上個人對未來的期望。同學在寫文章時必須均衡例出好壞論點,如果寫了2好1壞,就會變了one-side Argumentative Essay。

在文章第一段,同學可以先介紹背景資料及寫作目的。然後開始寫議題的好處,同學可以用標題句+例子解釋(普通情況及個別情況)寫出2大好處。

在寫壞處前,建議同學先寫一段過渡段。這段落用來告訴考官好處已經說完了,接下來會說壞處。而且,過渡段可以做到承上啟下的作用,令文章條理分明。接下來的2大壞處寫法跟好處一樣,用標題句+例子解釋(普通情況及個別情況)來帶出論點。

最後,同學可以在末段總結全文,然後加上個人對未來的展望。最常見就是提出應盡量減少壞處的想法。同學不需要評論好壞論點,只要提供改善的想法便可。

Speech 演講辭格式

卷二會出現的演講辭場合有幾種:早會(Assembly)、開幕禮(致歡迎辭 Welcoming Speech)、謝師宴(致謝辭 Thank-you Speech 或祝辭 Farewell Speech)及辯論會(辯論演講辭Debate Speech)。同學需要代入題目中的角色撰寫演講辭,例如學會主席和活動司儀。因此,同學需留意文章的語景意識(Context)是否正確,這是演講辭的考核重點。

另外,同學要在落筆前先弄清楚誰是你的聽眾(Target Audience)及目的(Aim / Purpose)。以2012 paper 2 Q5 (Write a speech to give at the next school assembly…)為例,我們否以看到演講辭是在早會朗讀的,目的是讓更多人加入辯論學會,而聽眾就是參加早會的人。掌握了這些機本資料後,就可以開始下筆。

首先要打招呼,由於是早會演講,所以會用Good morning everyone/schoolmates,然後做一個自我介紹,讓聽眾知道你是誰和代表甚麼組織發言,再來就是說一下演講目的和內容簡介。這就是演講辭一開始應包括的內容。之後的段落,就可以介紹學會的活動,然後說出活動的好處及長遠有何得著。讓聽眾了解加入學會後會有多好。最後,補上一個小總結及呼籲聽眾參加活動,並以Thank you/Thank you for your attention作為結束演講。同學要記住,演講辭篇幅不宜太長,簡單易明就可,過於冗長會使聽眾感到疲倦,會大大減低了想聽下去的興趣。

Letter 書信格式

書信形式主要分為兩種:

Formal Letter (例如 Letter to the editor)

參考題目:2012 English Paper 2 Q6 Learning English through Popular Culture (Write a letter to the editor…)

Informal Letter(例如Letter of advice)

參考題目:2012 English Paper 2 Q8 Learning English through Workplace Communication (Write an email to your friend…)

Formal Letter 離不開公函或商業書信。由於你不認識書寫對象,行文時要用有禮貌的語氣。因此,以下幾點同學們需要注意一下:

如果不知道對方姓名,上款應以Dear Sir/Madam稱呼對方;如果知道對方身分卻不知道姓名,如對方是Editor,上款可以是Dear Editor;如果知道對方姓名,上款只需要寫對方姓氏就可以了,例如Dear Mr. Leung/Dear Miss Chan

不要用縮寫,例如I’m, you’re, we’re等,這些都是對著朋友才會用

下款有兩種情況,第一是知道對方姓名,那麼下款會用Yours sincerely。第二種情況是不認識對方,而且不知道對方姓名,那麼下款會用Yours faithfully

Informal Letter 通常是寫給朋友或認識的人。Letter of advice是比較常見的一種,行文語氣可以直接一點。以下有幾點同學們需要在書寫時注意的:

上款可以直接寫收件人名字,例如Dear Michael/Dear Maggie

可以用縮寫,例如I’m, you’re, we’re等

下款比較多樣化,可以用Best regards/Regards/Take care/Best wishes等

Proposal 計劃書格式

計劃書通常會劃分多個副標題(Sub-heading),同學需要自行劃分計劃書分部。副標題的多與少視乎你有多少point能用。以下為一般情況下的計劃書格式:

Title Introduction + Aim of the proposal Sub-heading 1 Paragraph 1 (Topic sentence + suggestion + suggestion detail + benefit) Sub-heading 2 Paragraph 2 Sub-heading 3 Paragraph 3 Conclusion (總結好處及期望採取意見)

English Writing Paper 2 評份準則

大家都知道卷二的三大評分準則是內容(Content)、文筆(Language)及組織(Organization)。那麼,同學應該如何在這三方面都取得分數呢?這裡有幾個建議可以讓同學參考一下:

Content:

貼題十分重要,同學可以用上面的審題技巧來幫助自己在作答時緊扣題目要求

解釋要有例子support,能用上數據或名人事跡會更好

文章能吸引讀者興趣,所以有創意及內容豐富都會大大加分

Language:

首先,文章不要有串錯字,這會大大影響文筆分。

能寫出多變的句子會加分,但如果不確定文句的用法,建議在你完全了解用法後再使用該文句,否則會弄巧反拙。

能用多變的詞彙會加分,同學可以透過記同義詞(Synonyms)令文章詞彙更豐富

充分掌握文章的語景意識,使用正確的語景意識也很重要

Organization:

段落之間要有連貫性,而且要有邏輯。同學可以多活用連接詞(Conjunctions),令段落之間更連貫。在適當時候加上過渡段也可以加強段落的連貫性

文章結構嚴謹精密,並且符合文體

總結

無論你的英文程度如何,只要試過盡力去爭取就無愧於心。希望這篇文章可以幫到各位同學掌握English Paper 2的應對技巧,在考試中取得佳績!

Spencer Lam 林栢勤 英文補習教師 作者簡介:港大一級榮譽畢業,在學期間獲11份獎學金,曾赴英國留學交流。曾任國際銀行MT,2019年放棄銀行工作,全身投入英語教育事業,歷年來教授過千名學生,早前獲香港青年協會邀請擔任2020 DSE工作坊講者。

