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【網民熱話】買保險遇熱心經紀 連媒人也要當 網民：以身相許

理財智慧 13:46 2021/06/16

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相信不少人都對保險經紀避之唯恐不及，更引伸出一句話：「有朋自遠方來，非傳銷即保險」。通常十年不見的朋友突然出現，也是想找客人買保險。為了簽約，保險經紀的手段千千萬萬。近日有網民於網上討論區發文，指保險經紀比母親更要熱心。

網民經歷：

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不少網民笑言，指樓主應該要報答保險經紀，如「以身相許」、「會唔會考慮同佢係埋一齊」等。亦有人覺得樓主好幸福，因為世上只有媽媽好，而樓主的情況是有兩個媽媽。

【轉工抉擇】現職月薪31K 上司下屬關係良好 獲新公司挖角38K 走唔走好？【下一頁

有網民嘆：「你就好啦，我的經紀不聞不問，一年只會打一次電話給我，就是為了收保費。」

有人為樓主獻計，指將所有保單都停了，說沒有錢供了，她就自然不再煩樓主。

 

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責任編輯：張瑋婷

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