【2021 稅貸戰】稅貸戰開打 建行亞洲稅貸息1.56厘應市

▲ 稅貸戰開打，建行亞洲一如去年搶閘推稅貸，頭炮最平息1.56厘。

稅貸戰開鑼，建行亞洲新推稅務貸款計劃，最低息1.56厘，以貸款額10萬元及12個月計，享最平息的上限為100萬元。上述中資行剛推名為「好現金稅季貸款」，貸款限額為200萬元或月薪12倍。該行又提供兩大着數，包括：（1）由現時至6月底申請，可免手續費；（2）合資格客戶成功提取貸款後，以及在指定期限內啟動網上或手機銀行服務，有機獲100元現金回贈。

至於貸款期，除了一年期外，另有24個月選擇，年息1.62厘、36個月年息2.68厘、48個月及60個月齊為2.69厘，以上皆按10萬及上限100萬元衡量。專家預計，疫後今年綠色炸彈的市況仍激鬥連場，料業界不惜以割喉戰搶攻。

去年稅貸息最低1.26厘【下一頁】

此外，去年税貸戰也是由建行亞洲打頭陣，但該行曾減價，早自去年8月搶閘推，借35萬元享最低息2.18厘，及至今年初再搶尾班車的稅貸客商機，計及現金回贈的貸息降至1.63厘，惟借貸額須80萬元。不過，論及殺價王，2020年度稅貸戰，以華僑永亨信用財務的1.26厘、膺全城最低息。

另方面，大眾財務也加入戰場，稅貸息3.58厘，分行職員指，須視乎借貸者的入息證明等，暫難言至少借銀碼多少可享特平息。而上商執行副總裁兼零售銀行總監陳志偉回應本報查詢指，預期今年稅貸市況如以往般熾熱，個別銀行亦可能會有較進取的特低利率（headline rate），以便吸引市場注意；該行將提供具競爭力稅貸利率，迎合客戶需求。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪