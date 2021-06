【疫市營商】香港寛頻推兩項計劃助青少發揮創意　最高資助200萬

▲ 慈善機構香港寬頻人才CSI基金(「CSI基金」)今天宣布,推出社福資助模式的兩大計劃「404 Not F_und?」及「Zero to Hero Fund」。CSI

香港寬頻集團獨立運作的慈善機構香港寬頻人才CSI基金(「CSI基金」)今天宣布,推出社福資助模式的兩大計劃「404 Not F_und?」及「Zero to Hero Fund」。CSI基金除為獲選項目提供資金外,還會因應其特點和目標等,運用香港寬頻集團及網絡夥伴的資源,助項目取得成功。

404 Not F_und? 最多提供10萬資助

為了幫助青少年發揮創意,CSI基金特設著重創意及個人技能增長的404 Not F_und?,為16至29歲的青少年提供人脈、經驗及資金等。

計劃將於即日起接受申請,CSI基金將為每個中選項目提供最多10萬港元資助。

Zero to Hero Fund 助青少年提反技能

Zero to Hero Fund旨在資助概念新穎又能大規模幫助青少年提升技能及能力的項目。計劃於即日起接受機構申請,中選項目最多可獲200萬港元資助(分兩年資助,每年最多100萬港元)。

計劃在提供資金外,CSI基金於兩年的項目期內將與中選項目機構緊密合作,運用香港寬頻集團的科技資源,以及商業和社區夥伴的力量等,務求將項目效益發揮至極致。

責任編輯:馬意文