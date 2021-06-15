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【疫市營商】香港寛頻推兩項計劃助青少發揮創意　最高資助200萬

商業 16:30 2021/06/15

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慈善機構香港寬頻人才CSI基金（「CSI基金」）今天宣布，推出社福資助模式的兩大計劃「404 Not F_und？」及「Zero to Hero Fund」。CSI

香港寬頻集團獨立運作的慈善機構香港寬頻人才CSI基金（「CSI基金」）今天宣布，推出社福資助模式的兩大計劃「404 Not F_und？」及「Zero to Hero Fund」。CSI基金除為獲選項目提供資金外，還會因應其特點和目標等，運用香港寬頻集團及網絡夥伴的資源，助項目取得成功。

404 Not F_und？　最多提供10萬資助
為了幫助青少年發揮創意，CSI基金特設著重創意及個人技能增長的404 Not F_und？，為16至29歲的青少年提供人脈、經驗及資金等。

【飛行車】現代、通用汽車推進飛行車研發　最快2025年提供空中的士服務

計劃將於即日起接受申請，CSI基金將為每個中選項目提供最多10萬港元資助。

【消委會】Staycation住宿安排與預期有落差　消費者訂海景套房貨不對辦

Zero to Hero Fund　助青少年提反技能
Zero to Hero Fund旨在資助概念新穎又能大規模幫助青少年提升技能及能力的項目。計劃於即日起接受機構申請，中選項目最多可獲200萬港元資助（分兩年資助，每年最多100萬港元）。

計劃在提供資金外，CSI基金於兩年的項目期內將與中選項目機構緊密合作，運用香港寬頻集團的科技資源，以及商業和社區夥伴的力量等，務求將項目效益發揮至極致。

【消費優惠】電子消費券即將派發　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）

責任編輯：馬意文

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