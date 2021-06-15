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【ESG】英國最大資產管理公司　因氣候問題撤出工商銀行、蒙牛等持股

股市 15:39 2021/06/15

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英國的最大資產管理公司Legal & General Investment Management（LGIM）稱，旗下基金將撤出AIG（美：AIG）、中國工商銀行（01398）、蒙牛乳業（02319）、美國公用設施公司PPL Corporation（美：PPL）等公司。

管理1.2萬億英鎊、英國的最大資產管理公司Legal & General Investment Management（LGIM）稱，旗下基金將撤出AIG（美：AIG）、中國工商銀行 （01398） 、蒙牛乳業 （02319） 、美國公用設施公司PPL Corporation（美：PPL）等公司，因這些公司應對氣氛變化挑戰的反應不足。

可持續發展成為投資界的重點主題，路透報道，LGIM在一份聲明中表示，上述企業觸及了該公司有關煤炭行業參與、碳排放披露、以及與森林砍伐等「紅線」，LGIM此前因為類似理由，已排除了9間公司的投資，包括美國石油公司埃克森美孚、韓國電力等。

最新被排除的四間公司，將被排除在主動管理基金之外，而這些基金持有約580億英鎊資產。

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編輯：區嘉俊

港股 基金 可持續發展 ESG 財富及資產管理 石油 英鎊
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