【特殊兼職】香港電台招兼職服裝統籌 時薪126元 需具備工作經驗

香港電台的製作事務部形象設計組招聘兼職服裝統籌，時薪港幣126元，職位除了對學歷有基本要求外, 工作經驗是主要因素。與此同時，職位需每週工作少於18小時，且不設可安排工作的最少時數，工作時數須按需要而定。而成功受聘人將會被安排戶外、不定時及於星期日和公眾假期工作，並或須通宵工作。另外，職位將不獲享有任何膳食時段或夜班交通費用。有關職位亦將按為期不多於12個月的非公務員合約條款聘任，每週工作少於18小時，並按需要而安排工作。

入職條件：

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主要職責：

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申請手續：申請表格 (G.F. 340 (Rev. 3/2013))可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局網頁或香港電台網頁下載。以親身或郵寄方式遞交的申請書須於辦公時間內(星期一至五上午八時四十五分至下午六時，午膳時間下午一時至二時休息)送達下列聯絡地址，信封面須註明申請的職位名稱。為避免郵件過期或未能成功派遞，在投寄前請確保信封面已清楚寫上正確地址及已貼上足夠郵資。所有郵資不足的郵件將不會派遞至本台，並會由香港郵政按情況退還寄件人或銷毀。申請人須自行承擔因未有支付足夠郵資而引致的任何後果。以傳真、電郵方式提交的申請書，將不獲處理。如申請人未能提供所需文件，其申請概不受理。申請人請盡量於申請書內提供一個電郵地址。如獲選參加面試，通常會在截止申請日期後約六至八個星期內接到通知(以電郵或郵寄方式)。如申請人未獲邀參加面試，則可視作經已落選。

聯絡地址：九龍廣播道1號A香港電台電視大廈製作事務部中央行政組

查詢電話：23397673

截止申請日期(日/月/年)：22/06/2021 18:00:00

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責任編輯：羅浩濂