【搜游食誌@iM網欄】「好酒好蔡」創辦人另立門戶 「好蔡館」不乏捧場客

業務午餐時，大家都是饞嘴，不期然就分享覓食好去處，聊起「好蔡館」，餐館格局、裝修氛圍就攀不上邊，卻又不乏捧場客，而且有青年一輩的饗客支持，實屬難得。論位置算是有點「吊腳」，在太子地鐵站附近的潮州菜館也不少，加上其他菜系食肆，同業競爭非常激烈，在二、三線舖位做中上價位的飲食檔次，對自家的品質出品，真的要信心爆棚，因為食客未必本著與「好酒好蔡」的比較，但取價與質素是否相乎，每位消費者心中一定有把尺。

▲ 簡單直接原汁鮮味的鍋燒沙白蜆。

週五與家人到「好蔡館」用饍，一道鍋燒沙白蜆與日菜餐廳「牡蠣小屋」的清酒蒸焗生蠔有異曲同工之妙。此道潮州美食更叫人體會「Less is More」，原隻肥美又新鮮的沙白蜆，何必弄什麼豉椒、油鹽水呢？廚師直接用錫紙做成袋包裹，只放入九層塔和數粒紅椒，與主食材密封成袋，直接蒸焗。

▲ 啜飲一口一口鮮甜美味的脹卜卜的蜆肉。

多謝主理人William推介此菜，上菜時，侍應用剪刀將錫紙包剪開，那撲鼻海鮮鮮味隨著九層塔四散，令我們立即醒神，徐徐而來又一陣陣蜆肉的鮮甜，侍應先生再三叮嚀一定要趁熱食！完全不加任何調味，每個沙白都胀卜卜，盛著原汁和 鮮嫩蜆肉，啜著熱燙燙的清甜肉汁，嫩滑蜆肉，雖非什麼上乘珍貴食材，是夜眾多菜式中，以此為是日佳作。

▲ 切薄片上碟鵝紅，質感爽滑，可見廚師刀功。

潮州菜館，滷水例不可少，點了鵝片拼鵝紅，鵝片肉略嫌不夠鬆軟，但鵝紅卻有點驚喜，一般是大塊狀上碟，他卻是薄片盛碟，鵝紅嫩滑細致，下箸也特別留神才可原件夾起，將坊間鵝紅都比下去。

▲ 金桔油生炒骨，香脆醒胃菜。

是夜也多點一些菜式，胡椒豬肚湯、鹹檸檬燉鴨，後者略嫌火候不足，味道偏薄，乏鴨肉的濃香。金桔油生炒骨做得頗對胃，不會是厚厚粉漿裹得死死實實，甜酸度恰到好處，搭上新鮮菠蘿片，夏日開胃菜。

▲ 陰油火候慢煎韮菜肉碎鴨蛋，出色家常菜。

韮菜肉碎煎鴨蛋，一道微不足道家常菜，平心而論，用心做好每道菜才是值得欣賞，菜無分上、下、大、小，端上餐桌就是待客，豈可茍且了事，不如廣東烹煮的炒滑蛋，而是潮州「烙」的，慢火烘煎，整個蛋餅厚薄均勻有致，咬落鬆軟香滑，微焦香，有火候，抵讚，不以菜「小」而粗疏。

▲ 煨煮時令雜魚，烘焗鮮味魚鼎。

汕頭什魚鼎是潮汕之鄉的家常，用時令海魚配上芹菜、香蔥、上湯煨煮至乾烘，不失魚肉的嫩度並提鮮，使下價什魚也頓成美食，不失為一道下酒菜。

▲ 表裡不一的脆皮婆參，似食下令皮膚吹彈緊緻的膠原蛋白。

饗客都知道「好蔡館」是「好酒好蔡」創辦人蔡昊哥哥與友人另立門戶的招牌，那道「脆皮婆參」一定是大家的期望，同一道菜色、價格是一個對開的差異，撇除環境、裝修、氣氛、格調，純以「脆皮婆參」比較，兩兄弟的演繹是有差異，「好蔡館」的脆皮度比不上「好酒好蔡」，質感的反差，各自有「格」，但同樣都是其精華汁液，一定令您想盡辦法舔光，就是來兩口白飯混著由老雞、火腿等材料精熬而成的精華素；每一口恰似膠原蛋白的軟滑，令我都格外用心細味，婆參表皮帶微脆口，中下層又仍保留婆參的焾滑軟綿，是用烹調技巧創作出質感演繹的層次，廚師們都努力滿足一群追求舌尖終極美味的Food Lover。

作者_倪小姿簡介： 做了20幾年「品牌」褓姆，零售就是充滿不可控的挑戰，每個年代都屢遇危機，怎料這次COVID19殺盡全球！公司仍與「疫」同行，細想皆因與「食」結緣；商場、職場都「食」出契機！

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