【大行點睇】碧桂園服務今年營運表現超預期 續為大和首選 目標價升至92元

大和發表研究報告指，碧桂園服務（06098）的第三方項目表現超出預期，公司亦計劃作更多併購及參與上市前投資等。該行重申對其「買入」評級，並將目標價由88港元，上調至92港元，並續將碧服列為首選股之一。碧桂園服務現跌0.9%，報78.8元，成交3.9億元。

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大和指，公司今年的目標管理面積達9000萬平方米及收入增長50%，今年以來的營運表現較預期佳，共獲得逾400個第三方新項目，料貢獻管理收入10億元人民幣。雖然管理層維持目標不變，但該行料今年目標將有望提升。至2025年，公司目標收入達1000億元人民幣。

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大和預計，公司會於今年餘下時間進行更多收併購，同時亦會物色機會參與更多新物管公司的上市前投資。該行將碧桂園服務2021至2023年的收入預測上調3至5%，以反映對物管及社區增值服務收入增長上升的預期。但考慮到公司早前曾配股、發行可換股債券及員工行使股權激勵計劃等因素，故下調其2021至2023年每股盈測10%至14%。

大行目標價一覽：

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