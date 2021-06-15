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【大行點睇】麥格理料京東物流續成全球增長最快物流公司　首予「跑贏大市」評級

股樓投資 15:51 2021/06/15

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麥格理發表報告，首予京東物流(02618)「跑贏大市」評級 ，目標價52.2元，預計公司將在未來幾年內達到穩定的利潤率水平。該行指京東物流正趕上綜合供應鏈服務需求上升的浪潮，指該市場為一個高度分散且有待整合的市場，市場規模高達2萬億元人民幣。

麥格理預計，京東物流將繼續成為全球增長最快的物流公司，估計其收入年複合增長率為27%，第三方業務在2021至2025年度期間的增長速度為32%，與全球同行3%至5%的收入年複合增長率相比，速度要快得多。

該行指，京東物流仍處於資本支出擴張週期，相信公司在未來幾季將優先考慮市場份額的增加而不是盈利能力。雖然短期內收益可能仍會出現一些波動，但持續的增長勢頭在後期可能會體現為經營槓桿。該行估計，京東物流將在2022年達到收支平衡，調整後利潤率在2025年度達到4%，其綜合供應鏈市場的市場份額屆時將翻倍。

大行對京東物流評級及目標價：

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撰文 : 周兆邦

京東物流（02618） 港股
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