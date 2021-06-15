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【買樓理財】兩次都因講價出事　只好加快入市　1380萬「意頭價」買城市花園

股樓投資 15:30 2021/06/15

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樓市愈來愈旺，不少買家因還價而錯失入市機會。美聯物業江雲龍說，有換樓客因還價，而兩度痛失入市良機，及至近期終購入北角城市花園。他說，城市花園3座中層H室，實用面積792平方呎，三房連套房間隔，望花園景觀，剛以1,380萬元「意頭價」易手，實用呎價約17,424元。 

代理續說，買家為換樓客，早前先後睇中兩個單位，但因還價原因而失去兩次入市機會，故是次加快手腳，見原業主開價合理，還價後即以1,380萬元「意頭價」購入單位。  

資料顯示，原業主於2007年8月，以約708萬元購入上述物業，持貨近14年，現帳面獲利約905萬元，物業期內升值約191%。

【疫苗抽獎】打齊兩針疫苗抽凱滙1080萬元單位　周二早9時開始登記（附連結）【下一頁 

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撰文 : 黃卓賢

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