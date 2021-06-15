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【iPhone】Apple iPhone13 擬獲EEC認證有望9月發布 涉7款不同產品型號

環球政經 17:35 2021/06/15

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剛過去的蘋果(Apple) WWDC未有發布關於新一代iPhone消息，正當大家仍在估算到底何時會有新機消息之際，有外媒就報道，蘋果的iPhone 13被加入歐亞經濟委員會（EEC）的數據庫之中，即有關的申請已獲通過認證，當中更涉及到7款不同產品型號。

EEC的數據庫已在「智慧型手機Apple機型」(smartphones 'Apple' models)的清單中加入一系列型號，又指出這批電話將透過iOS14軟體版本運作，因而確認是iPhone，而外媒更指幾乎可確定是iPhone13。

有關獲註冊的型號包括A2628、A2630、A2634、A2635、A2640、A2643及A2645，有預計當中至少有4款是iPhone 13機款。

預料新機需等待至今年9月才會作正式發布，不過則有消息傳出，iPhone13的屏幕尺寸大小跟iPhone12相若，並搭載新款A15 Bionic處理器，而電池容量方面或會較iPhone12大。

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責任編輯 : 陳子謙

WWDC 處理器 iPhone 12 產品 經濟 Apple iOS iPhone

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