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【Good Food,Good Mood@iM網欄】北角隱世法日料理 Le Bec Fin

名人薈萃 15:18 2021/06/15

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我的Facebook及ig來來去去只得兩類照片：1）食物，2）我的寶貝毛孩樂樂；久而久之，一有朋友生日，大家總依賴我提供慶祝地點：1）要好食，2）不可重複；這次是朋友G的生日，我絞盡腦汁，最後選了一間連自己都未食過的隱世小店。

從北角地鐵站A2出口到達馬寶道，沿途經過幾間街坊小店，在轉角處看見一幅全黑色的牆，上面用金色字寫著「Le Bec Fin」，有型的格調與周邊街市的環境相映成趣，門口有點隱蔽，一個不留神差點錯過了。

餐廳麻雀雖小，但五臟俱全，一排座位圍著Open Kitchen，食客可近距離觀賞廚師的手藝，吧檯旁邊放了一兩張餐桌，給需要「傾密偈」的食客多一個選擇。入座後，日藉餐廳經理向我們送上午餐餐牌，價錢由$520（兩道菜）至$660（四道菜）不等；只相差$140便可多吃兩道菜，我們不加思索，全部go for四道菜！

前菜可選「鴨胸沙律」或「鴨肝蒸蛋」，前者份量十足，清新開胃的沙律菜配上粉嫩鴨肉，令人垂涎；後者份量相對比較嬌小，以日式蒸蛋作為藍本，頭一兩啖覺得「可以啦，咪好滑嘅蒸蛋囉」，多吃幾啖，原來好物沉歸底，底部的鴨肝豐腴，齒頰留香。

餐湯是簡單而經典的「法式洋蔥湯」，湯內洋蔥澎湃，味道濃郁，頂部被焗得金黃香口的芝士吐司覆蓋，沒有驚喜但勝在踏實。

主菜共有五款，朋友S選了「紅鯛魚配黑蒜汁」，聽說肉質鮮嫩，魚皮煎得酥脆，頗好吃。我跟其餘兩位朋友均選了「西班牙紅蝦意大利麵」，紅蝦本身自帶魅力，蝦肉鮮美，重點是蝦頭的蝦膏香濃甘甜，令我們不顧儀態，連蝦頭都「啜」埋！

主菜份量很足，吃完已經飽到上心口，但遇上朋友生日，又怎能沒有甜品呢？我們四人不約而同選了名字夠特別的「LBF Halo Halo」。甜品放在小鍋中，以明火保溫，還是朋友S形容得好，她說這道甜品是all about contrast：有冰凍雪糕跟熱騰騰糯米飯的溫度對比，又有煙韌糯米糰子跟脆卜卜爆炸糖的口感對比，糯米飯充滿椰香，冰火交融，是整餐飯最令我驚喜的亮點。

作者_Carmen Ko（高詩琪）簡介：
一出生便有個廚師爸爸，年少時曾被算命師預言「有食神」，長大後成為酒店及餐飲集團公關，一生與美食結下不解緣，不論是米芝蓮星級餐廳或都市中的hidden gem都無任歡迎，希望透過筆尖與大家一起earn well，eat well！
Facebook：Carmen Ko
Instagram：dearie_carmen

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欄名 : Good Food, Good Mood

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