【ET講股通】孫運喜：鷹派大合唱 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）

恒指高開後掉頭向下，一度跌388點，收市跌203點，收報28638點。大市總成交1,437億元。《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，鷹派大合唱，中資股受壓，內銀內房回軟，中海外 （00688） 跌2.2%至19.3元。猶幸吉利 （00175） 升4.8%至23.1元，騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 靠穩。

聯儲局今起一連兩晚議息，市場料按兵不變，惟關注官員言論。多位大孖沙跳出唱淡，預期儲局或有動作。兩位重量級人物，對冲基金大佬Paul Tudor Jones及摩通舵手戴蒙齊指，通脹急升並非暫時性，論調與儲局大不同，料緊縮政策快將有來。

大孖沙警示通脹風險 料儲局提前動作

Paul Tudor Jones指，全力押注抗通脹資產，如商品、黃金、比特幣等。戴蒙更指該行已囤積5千億美元現金，待市場大跌時低位買貨。大摩CEO亦指，通脹恐持久，並料加息將早於市場預期。

另一跌市原因則為A股。上證跌0.9%至3556點，失守保歷加通道中軸，拖累本港中資股。

展望後市，恒指續回軟機會較大，或考驗保歷加通道底部28200點。

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