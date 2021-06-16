【職場熱話】魚唔過塘唔肥 新工月薪高10％ 網民：兩年就要轉一次

古語有曰：「魚唔過塘唔肥」，現在大多數是指月薪要跳槽過後才會高。但居安不思危是全人類的壞習慣，誰又會想踏出舒適圈呢？近日有網民於網上討論區發文，指不能在同一公司待太久。

網民經歷：

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有網民認同，指除非現公司有大幅升職加薪，兩年轉工是必須的。不過有人就覺得是要看工種和年齡的，因為換工作總會有風險，要衡量自己的承受能力才行動。網民又稱，如果月薪只多10％，但壓力和工作量都多了的話，賠了健康就不值得轉工。



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另有人大讚政府員工制度，有很多隱藏福利如公屋和終生醫療等，直言：「這些comfort zone可永遠comfort」

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責任編輯：張瑋婷