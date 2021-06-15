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【好想去旅行】阿聯酋航空限時優惠　香港來回歐洲票價3,734元起　機票效期長達3年

商業 15:25 2021/06/15

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阿聯酋航空推特別票價優惠，經濟客艙的來回票價只需3,734港元起，機票效期長達3年。（阿聯酋航空提供圖片）

疫情下不少航空公司預售機票自救。阿聯酋航空推特別票價優惠，乘搭前往杜拜、歐洲和英國航線的香港旅客均可享有票價優惠，經濟客艙的來回票價只需3,734港元起，而且機票效期長達3年。

【航空業】電子産品運輸需求增　日本ANA Cargo開通杭州貨運專機

【旅遊復甦】美國旅行需求大增　聯合航空將不要求僱員無薪休假

除了經濟客艙，商務客艙亦只需19,207港元起；頭等客艙為51,597港元起。當中包括倫敦（希斯路 / 蓋威克 / 斯坦斯特德機場）、曼徹斯特、法蘭克福、巴黎、蘇黎世、米蘭等熱門歐洲目的地。

優惠適用於2021年6月15日至6月28日期間預訂的機票，出發限期為2021年6月18日至12月15日。不過阿聯酋航空制定了一系列靈活的預訂政策，讓旅客可選擇延長機票有效期至長達3年，繼續在此非常時期加強旅客對於旅遊的信心。

所有已預訂阿聯酋航空機票，並定在2021年9月30日或之前出發的旅客，如須更改其旅遊計劃，將可享有靈活的重新預訂政策和靈活選擇。旅客可選擇更改出發日期，或保留機票長達三年內使用。

【好想去旅行】HK Express推「早鳥優惠2.0」　288元起飛泰韓台　無限次免費更改航班

責任編輯：朱悅瀅

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