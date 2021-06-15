儲蓄保險大比併  轉換受保人實現財富傳承

在低息年代，想退休後擁有充裕的資金過上悠閒生活，或是為下一代預留升學、置業的儲備，一份能持續滾存財富的儲蓄保險是穩中求勝之選。近年不少儲蓄保險更設有更改受保人選項，讓客戶可輕鬆傳承財富至後代，打破「富不過三代」的魔咒！

以IRR審視財富增值表現

儲蓄保險產品的回報主要分為「保證」及「非保證」，「保證」部分會隨保單年期穩步增長，「非保證」部分一般受保險公司的投資回報、理賠及盈利等因素影響，為客戶帶來財富增長潛力。以下我們會透過產品的回本期及預期內部回報率（projected internal rate of return）來審視不同儲蓄保險產品的表現。

以常見的教育儲蓄個案為例，假設子女升讀海外大學，每年學費連生活費約為30萬港元，父母在子女出生時購買儲蓄保險並開始供款，繳付保費總額12.5萬美元(約97萬港元)：



資料來源：以不同途徑搜集保險公司的產品回報資料(截至2021年5月5日)。上述列出的回報率根據各保險公司的不同假設所計算，例如於整個保障年期內沒有任何保單貸款、保單負債、提取、行使終期紅利管理權益及行使保費假期，及所有保費於到期時已被全數繳付，僅供參考，詳情請諮詢專業理財意見。

以上個案的數字已調整至小數點後2個位及只作舉例說明之用，而繳付保費總額並未將保費徵費計算在內。

從上述可見，中國人壽(海外)「晉裕傳承儲蓄保險計劃」（下稱「晉裕傳承」）的回本期較短，不論是5年或8年保費供款年期，如於子女出生時投保，以保證回本年度來看，計劃在子女年屆18歲升讀大學時已能成功回本。同時，「晉裕傳承」的預期內部回報率於同類產品市場亦屬較高。

鎖定回報更安心

「晉裕傳承」除了提供保證現金價值和非保證終期紅利外，更特設「終期紅利管理權益」（見註1、2），讓客戶鎖定部分回報，應對市場波動，令財務安排更有預算。由第15個保單週年日開始可申請行使此權益，累計鎖定高達50%的非保證終期紅利，鎖定的終期紅利金額即獲得保證，並繼續按非保證利率積存生息。值得留意的是，市場上只有部分同類產品設有此鎖定回報權益。

保單延續與財富傳承

現時不少儲蓄保險產品都設有「轉換受保人選項」，幫助客戶輕鬆傳承財富。選擇時應留意產品有否限制轉換受保人的次數，以及保障期會否隨著轉換受保人而延長。在受保人在世期間，「晉裕傳承」可讓客戶「無限次」轉換受保人（見註2），每次轉換後保單的保障年期會延長至新受保人138歲，有效將財富傳承給後代。

保費假期 應付不時之需

人生難免會遇到意料之外的突發情況，就如同去年疫情重挫本港經濟，在面臨失業、疾病等急需資金周轉的情況，儲蓄保險如果有靈活的安排就可減輕客戶的財政負擔。

「晉裕傳承」設有「保費假期」（見註2），客戶可於第2個保單週年日起，暫緩繳交保費長達3年（適用於8年保費供款年期之保單），紓緩短期財政壓力，期間保單將維持生效。與市場同類產品相比，部分同樣是8年保費供款年期的產品並沒有提供保費假期。再者，在「晉裕傳承」下，選擇供款期為8年的計劃已可享有長達3年的保費假期，亦優於市場同類產品。



資料來源：相關保險公司網站及產品單張(截至2021年5月5日)，僅供參考，詳情請諮詢專業理財意見。

現於推廣期內成功投保「晉裕傳承」，更可享高達15%首年保費折扣優惠（見註3）。



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註：

1. 計劃為分紅保險計劃，其保單價值包含保證現金價值、非保證終期紅利及終期紅利管理權益戶口總額（如有）。終期紅利為非保證及為一次性分紅，並非永久附加於保單上，在日後公佈時終期紅利的金額或會有所增減。在某些情況下，終期紅利可能為零。

2. 終期紅利管理權益、轉換受保人及保費假期均受限於中國人壽(海外)的相關規定及行政程序。

3. 須符合優惠的條款及細則，推廣期及保費折扣詳情請參閱相關宣傳單張。