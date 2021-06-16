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【美俄峰會】拜登普京會傾甚麼？

環球政治 08:05 2021/06/16

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美國總統拜登與俄羅斯總統普京於瑞士的美俄峰會舉行在即，外界關注拜登與普京在美俄峰會上討論哪些議題。

美國總統拜登與俄羅斯總統普京於瑞士的美俄峰會舉行在即，外界關注拜登與普京在美俄峰會上討論哪些議題，其中烏克蘭議題成為焦點。另有分析指美俄關係處於冷戰後的低點，預料拜登與普京在是次美俄峰會的討論難有突破。

【美俄峰會】拜登：普京是值得尊敬的對手 聰明且強硬 【下一頁】

拜登：俄羅斯若做「有害行動」 將有嚴重後果 【下一頁】

美俄峰會舉行詳情

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拜登普京主要可能會談甚麼？

  • 烏克蘭議題

俄羅斯近月於在接壤烏克蘭邊境及黑海地區增強部署，外界憂慮俄烏爆發衝突。拜登4月中致電普京呼籲緩和地區局勢，並提出舉行會晤。

拜登曾6次到訪烏克蘭，被外界視為最了解烏克蘭的一位美國總統，外界估計拜登將於美俄峰會上與普京討論烏克蘭問題。

  • 合作領域

美國國安顧問沙利文（Jake Sullivan）表示，美方期望美俄峰會結束後，拜登和普京都可就戰略穩定（strategic stability）這點向團隊發出明確指示。而克里姆林宮發言人也指，戰略穩定是峰會最重要的議題。

外界估計美俄雙方所指的戰略穩定，是在包括《新削減戰略武器條約》（START）、氣候議題、打擊伊朗核計劃、朝鮮半島局勢等方面促成合作。

  • 網絡安全

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，拜登將於美俄峰會上談及黑客以勒索軟件攻擊事件，並指拜登將向普京表明國家不能包庇黑客。

而普京早前則否認俄方牽涉黑客攻擊事件，形容有關説法荒謬、是無稽之談。

  • 人權

拜登曾表示人權問題為其外交政策核心，專家預計拜登在會晤期間，可能向普京提出俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）入獄、納瓦爾尼所屬政黨被禁參加國會選舉等事。

另外，目前有兩名美國公民在俄關押，外界估計普京可能提出釋放兩名美國公民，來交換軍火商布特（Viktor Bout）等正在美服刑的俄羅斯人。

  • 選舉

俄羅斯被指干涉2016年與去年的美國總統大選，美國情報單位的報告指普京授權情報機關，向特朗普（Donald Trump）團隊發放假消息，並以此為據誹謗及抵毀拜登，希望迫使拜登退出2020年大選來增加特朗普當選的機會。

責任編輯：鄭錦玲

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