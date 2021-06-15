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【大行點睇】瑞銀指板塊風險回報率吸引 首選呢4隻濠賭股

股樓投資 15:13 2021/06/15

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瑞銀發表研究報告指，下調今明兩年澳門賭收預測14%至20%，以反映對今年至今賭收遜預期的表現及延遲通關，但在積壓的需求及新酒店供應等帶動下，相信中場復甦的動力仍然存在。該行指，雖然受近期廣東疫情拖累下，濠賭股由3月中高位至今已跌18%，但卻令風險回報率變得吸引，因此上調銀河娛樂（00027）及澳博（00880）至「買入」評級，另行業中首選金沙中國（01928）、銀娛、澳博與新濠國際（00200）。

瑞銀對濠賭股最新投資評級及目標價﹕

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該行認為，澳門能否溫和復甦取決於通關情況，相信近期廣東的疫情只是短期因素。長遠而言，因應香港與澳門的接種率正在上升，料將有助兩地關口重開，預期通關後，可帶動中場有15%至20%復甦。

該行指，如中港澳可於第四季完全通關，料明年中場賭收可回復至2019年水平，貴賓廳則可回復至60%，均低於早前該行預測的110%及77%，與此同時，該行下調今明兩年EBITDA預期分別32%及12%。

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記者：郭秀慧

疫情 EBITDA 遜於預期 經濟 買入 目標價 澳門 新濠國際（00200） 銀河娛樂（00027） 板塊

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