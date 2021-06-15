【飛行車】現代、通用汽車推進飛行車研發　最快2025年提供空中的士服務

▲ 現代汽車（Hyundai Motor）和通用汽車（General Motors）表示，正在推進飛行汽車的研發。現代汽車對此感樂觀，預期空中的士服務可能會在2025年推出。(資料圖片)

飛行概念汽車備受市場關注。現代汽車（Hyundai Motor）和通用汽車（General Motors）表示，正在推進飛行汽車的研發。現代汽車對此感樂觀，預期空中的士服務可能會在2025年推出。

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許多初創公司、飛機製造商和汽車製造商正在研發飛行汽車，它可以像直升機一樣起飛和降落，並運載乘客和貨物。路透社報道， 現代汽車目前正開發電池驅動的飛行汽車，可以承載5至6名乘客，將他們從市中心運送到機場。現代汽車全球首席運營官Jose Munoz表示，相信可於2025年前推出飛行汽車，比之前公佈的於2028前投入運營的時間表提前。他認為，這個市場是具龐大增長機會，並強調對該技術的發展非常有信心。

通用汽車全球創新團隊副總裁Pamela Fletcher則認為，2030年將會是產業真正的轉捩點。預期飛行汽車服務可能需要到2030年才能克服技術和監管障礙，並實現商業化。

事實上，除了上述２間車企外，目前正研發飛行汽車的車廠亦包括日本豐田汽車（Toyota）、德國戴姆勒（Daimler AG）和中國吉利汽車（Geely）。據摩根士丹利（Morgan Stanley）估計，到2040年，空中自動駕駛潛在市場規模可能達到1兆美元，至2050年預計將增長到9兆美元。

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責任編輯：蘇穎琪