【大灣區就業】灣區文化傳媒招聘數碼市場推廣經理 月薪3萬元 入職條件一覽

灣區文化傳媒集團近日招聘數碼市場推廣經理，主要負責網絡行銷方面的事務，月薪最低18,000元，可達至3萬元。待遇方面年假12天, 放銀行假期、有年終獎金，工作期18個月, 派駐香港6個月, 派駐大灣區12個月。

由於此空缺屬「大灣區青年就業計劃」，持有香港或香港以外的大學/大專院校在2019年至2021年頒發的學士或以上學位，可合法在港受僱工作的香港居民可申請該職位空缺。

要求資歷 :

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職責 :

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申請須知：

求職者可傳真(24915118)或電郵(info@baculturemedia.com)履歷表給灣區文化傳媒集團有限公司。如要索取收集個人資料聲明, 請Email與郭先生聯絡。

灣區文化傳媒集團有限公司網址：https://baculturemedia.com/

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