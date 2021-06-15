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【有相睇】預算夠買同區兩房單位　首置客寧花878萬買海之戀一房單位

股樓投資 15:01 2021/06/15

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海景半新盤有價有市！荃灣西海之戀於2017年開售，當時賣樓場面墟冚，惟不少人指海之戀的銷售情況，與1997年大跌市前夕相若，更有人指歷史只會重演，認為樓價快將大跌。然而，樓價不止沒有大跌，而海之戀部分單位的升幅更跑贏同期的官方樓價指數。

美聯何振榮說，海之戀10座高層C室，實用面積約391平方呎，一房間隔，向南享開揚海景，原業主月前放盤，最初開價約900萬元，其後獲區內客洽購，終以878萬元易手，實用呎價約22,456元。代理續說，新買家為首置客，見單位新淨企理，附雅致裝修，加上鄰近大型商場及港鐵站，配套齊全，故決定入市。

從代理提供的相片可見，單位採用開放式廚房設計，享開揚海景。資料顯示，原業主於2017年6月以約730.2萬元購入上述物業，持貨4年，現帳面獲利約147.8萬元，物業期內升值約20.2%。

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 海之戀 荃灣

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