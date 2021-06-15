【政府工略】何東中學請雜工 月薪1.3萬元 職位內容一覽

何東中學請雜工，月薪13315元，入職條件需要已完成小六或以上程度的人士，主要負責學校清潔及搬運傢具，油印及收發文件等工作。職位將按非公務員合約條件聘用，合約期至2021年8月31日。職位亦根據《僱傭條例》的規定，按適當情況，可享有7天年假、休息日、法定假日(或代替假日)、產假及疾病津貼。有意應徵者請於6月18日前申請。

入職條件：

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主要職責：

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申請手續：申請表格 [G.F. 340 (3/2013修訂版)] 可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站下載。申請書須於截止申請日期或之前送達下列查詢地址(香港銅鑼灣寧徑一號 何東中學) 。為避免郵件過期或未能成功派遞，在投寄前請確保信封面已清楚寫上正確地址及已貼上足夠郵資。所有郵資不足的郵件將不會派遞至本局，並會由香港郵政按情況退還寄件人或銷毀。申請人須自行承擔因未有支付足夠郵資而引致的任何後果。申請人如獲選參加面試，通常會在截止申請日期後約六至八個星期內接到通知。如申請人未獲邀參加面試，則可視作經已落選。有關上述空缺的資料，可按該項職位所列電話查詢。

聯絡地址：香港銅鑼灣寧徑一號何東中學

查詢電話：2577 5433

截止申請日期(日/月/年)：18/06/2021 18:00:00

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責任編輯：羅浩濂